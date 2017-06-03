Совбез ООН единогласно одобрил резолюцию о расширении санкций в отношении КНДР

ООН, 3 июня. /Корр. ТАСС Игорь Борисенко/. Совет Безопасности ООН единогласно одобрил проект резолюции о расширении санкций в отношении КНДР. В проекте предлагается включить в санкционный список несколько организаций и частных лиц, которые могут быть причастны к действиям в интересах КНДР.

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