Церемония принятия Черногории в НАТО пройдет 5 июня в Вашингтоне

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ВАШИНГТОН, 3 июня. /Корр. ТАСС Анатолий Бочинин/. Официальная церемония принятия Черногории в НАТО состоится в здании Госдепартамента США 5 июня. Это подтвердила пресс-служба американского внешнеполитического ведомства.
"Замгоссекретаря Томас Шэннон примет протокол о присоединении Черногории к Североатлантическому договору. Премьер-министр Душко Маркович официально передаст протокол на церемонии, сделав тем самым Черногорию 29-м членом НАТО", - говорится в заявлении Госдепартамента. Там также будет присутствовать генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг. А уже 7 июня флаг этого государства будет установлен в штаб-квартире НАТО в Брюсселе.
В Госдепартаменте отмечают, что вступление Черногории в НАТО будет способствовать ее интеграции и сотрудничеству "со всеми ее соседями", а также проведению "демократических реформ, торговле, укреплению безопасности и стабильности". "Принятие Черногории также является подтверждением для других претендентов, что дверь в НАТО остается открытой для тех стран, которые хотят и могут провести необходимые для достижения стандартов НАТО реформы, принять на себя риски, обязательства, но также и преимущества членства (в альянсе)", - добавляют в ведомстве.