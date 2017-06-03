Адвокаты AP запросили дополнительное время для ответа на иск Дерипаски

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ВАШИНГТОН, 3 июня. /Корр. ТАСС Андрей Шитов/. Адвокаты американского информационного агентства AP запросили дополнительное время для ответа на иск, возбужденный против него российским предпринимателем Олегом Дерипаской. В ходатайстве, с которым корреспондент ТАСС ознакомился в аппарате суда, предлагается назначить крайний срок подачи такого ответа на 10 июля 2017 года. В документе указывается, что ходатайство было заранее согласовано с представителями истца, и те "согласились на запрашиваемое продление срока".
15 мая представители Дерипаски подали в федеральный суд Вашингтона исковое заявление с обвинением AP в клевете. В частности, согласно заявлению, "22 марта 2017 года AP опубликовало статью Джеффа Хорвица и Чада Дея, в которой выдвигались ложные обвинения в адрес господина Дерипаски в причастности к преступным деяниям и другим правонарушениям".
Истцы требовали официального опровержения. Но юристы AP объявили, что агентство не станет опровергать свой материал, ставший поводом для иска, а будет защищаться в суде.
По мнению представителей российского предпринимателя, оспариваемая статья была "написана таким образом, что создавала ложное представление о том, будто коммерческие сделки Дерипаски в период с 2005 по 2009 годы каким-то образом были связаны с предполагаемыми преступными деяниями и нарушениями, связанными с кампанией кандидата в президенты Дональда Трампа и президентскими выборами 2016 года в США".
"У AP нет оснований сообщать, что любой договор между Дерипаской и Манафортом предусматривал подрыв демократических движений, - подчеркивали адвокаты, имея в виду бывшего менеджера предвыборной кампании Трампа Пола Манафорта. - Дерипаска не производил никаких выплат Манафорту с целью подорвать демократические движения".
Дерипаска - президент крупнейшего в мире производителя алюминия, компании "Русал", председатель наблюдательного совета холдинга "Базовый элемент". В рейтинге миллиардеров мира журнала Forbes за 2016 год он занял 854-е место с состоянием в $2,1 млрд.