Представитель КНР при ООН считает необходимым поддержание мира на Корейском полуострове

ООН, 3 июня. /Корр. ТАСС Игорь Борисенко/. Резолюция Совета Безопасности ООН 2356 о расширении санкций в отношении КНДР "демонстрирует единство" международного сообщества в отношении ядерной и ракетной программ Пхеньяна. Об этом заявил постоянный представитель КНР при ООН Лю Цзеи по завершении голосования по предложенному США проекту резолюции.

"В то же время важны усилия по поддержанию мира и стабильности на Корейском полуострове, - подчеркнул он. - Необходимо идти одновременно путем денуклеаризации Корейского полуострова и путем создания механизма мирного урегулирования".

По мнению представителя Китая, решение проблемы Корейского полуострова возможно через свертывание ядерной программы КНДР при одновременном прекращении американо- южнокорейских двусторонних учений.