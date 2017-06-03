Представитель КНР при ООН считает необходимым поддержание мира на Корейском полуострове

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ООН, 3 июня. /Корр. ТАСС Игорь Борисенко/. Резолюция Совета Безопасности ООН 2356 о расширении санкций в отношении КНДР "демонстрирует единство" международного сообщества в отношении ядерной и ракетной программ Пхеньяна. Об этом заявил постоянный представитель КНР при ООН Лю Цзеи по завершении голосования по предложенному США проекту резолюции.
"В то же время важны усилия по поддержанию мира и стабильности на Корейском полуострове, - подчеркнул он. - Необходимо идти одновременно путем денуклеаризации Корейского полуострова и путем создания механизма мирного урегулирования".
По мнению представителя Китая, решение проблемы Корейского полуострова возможно через свертывание ядерной программы КНДР при одновременном прекращении американо- южнокорейских двусторонних учений.