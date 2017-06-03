Снявшаяся с муляжом головы Трампа актриса продолжит критиковать президента

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НЬЮ-ЙОРК, 3 июня. /Корр. ТАСС Кирилл Волков/. Американская актриса и телеведущая Кэти Гриффин, которая сфотографировалась с окровавленной маской, имитирующей лицо президента США Дональда Трампа, заявила, что, несмотря на скандал, не откажется от дальнейших нападок в адрес главы государства, хотя и призналась, что ее карьера, похоже, близка к концу. Об этом Гриффин заявила на пресс-конференции в Лос-Анджелесе (штат Калифорния).
"Я не боюсь Дональда Трампа, - сказала она. - Я не оставлю этого парня, я собираюсь продолжать высмеивать его". Она в очередной раз извинилась за публикацию скандальной фотографии, заявив, что поступила неправильно. "Я не хотела угрожать ему, я совершила ужасную ошибку", - отметила 56-летняя актриса, выступающая в комическом жанре.
При этом Гриффин утверждала, что после инцидента с фото Трамп и члены его семьи организовали в ее отношении настоящую травлю. "Я чувствую, что президент, его взрослые дети и первая леди лично пытаются навсегда разрушить мою жизнь", - заявила актриса, добавив, что боится своего ареста. По ее словам, к ней уже обращались сотрудники Секретной службы, охраняющей первых лиц государства, также к ней поступали анонимные звонки и сообщения с угрозами.
"Я не думаю, что мне удастся сохранить карьеру", - отметила Гриффин, сказав, что пять ее планируемых выступлений на этой неделе были отменены. "Скажу честно, он (Трамп) сломил меня", - добавила она.
В конце мая американский фотограф Тайлер Шилдс, известный своими провокационными работами, опубликовал снимок с Гриффин, держащей в руке окровавленную маску, которая напоминает голову Трампа. Фото спровоцировало бурную реакцию в СМИ и социальных сетях, за редким исключением, отклики были негативные. Сам президент заявил в Twitter, что Гриффин должно быть стыдно. Он также отметил, что его 11-летний сын Бэррон испугался, увидев фото.
Телекомпания CNN, где Гриффин традиционно выступала в качестве одной из ведущих трансляции праздничных новогодних мероприятий, назвала снимок "отвратительным и непристойным" и разорвала контракт с актрисой. Гриффин принесла извинения за свой поступок. Она согласилась, что перешла черту, и потребовала от фотографа изъять снимки и их копии из публичного доступа.