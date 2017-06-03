Генпрокуратура Бразилии обвинила в коррупции экс-кандидата в президенты

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 3 июня. /Корр. ТАСС Дарья Юрьева/. Генеральная прокуратура Бразилии обратилась в Федеральный верховный суд (ФВС) страны с просьбой предъявить обвинения Аэсиу Невису в коррупции и попытке препятствовать правосудию. Ранее его временно отстранили от должности сенатора и лидера влиятельной правоцентристской Партии бразильской социал-демократии (ПБСД). Об этом сообщил телеканал Globo.

Невис был соперником Дилмы Руссефф в борьбе за пост президента в 2014 году, однако уступил ей во втором туре выборов. Ранее по решению суда этот политик был отстранен от должности сенатора и лидера ПБСД на время коррупционного расследования. Однако он по-прежнему обладает частичной неприкосновенностью, поэтому решение о возможности официально предъявить ему обвинения будет принимать ФВС.

В середине мая бразильские предприниматели братья Жоэсли и Уэсли Батиста передали правоохранительным органам аудиозапись, на которой президент страны Мишел Темер якобы просит подкупить экс-спикера нижней палаты парламента Эдуарду Кунью, инициатора импичмента Руссефф. На той же записи слышно, как Невис требует от братьев Батиста 2 млн реалов ($638 тыс.) на оплату адвокатов по антикоррупционному делу. Сенатор также говорит (неясно, в шутку или нет) о возможности убить некоего свидетеля, который может дать против него показания.