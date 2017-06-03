Трюдо и Макрон договорились продолжать реализацию Парижского соглашения по климату

ОТТАВА, 3 июня. /Корр. ТАСС Даниил Студнев/. Премьер- министр Канады Джастин Трюдо и президент Франции Эмманюэль Макрон договорились продолжать тесное сотрудничество двух стран в деле борьбы с изменениями климата. Об этом сообщили в канцелярии главы канадского правительства.

Трюдо и Макрон провели телефонный разговор, в ходе которого "подтвердили свою приверженность борьбе с изменениями климата, улучшению охраны окружающей среды, а также стремлению к чистой энергии". "Премьер-министр и президент договорились также о продолжении тесного сотрудничества со своими единомышленниками по реализации исторического Парижского соглашения по климату", - добавили в канцелярии.

Ранее американский президент Дональд Трамп объявил о выходе США из Парижского соглашения по климату. В тот же день Трюдо позвонил хозяину Белого дома и "лично выразил ему свое разочарование таким решением". "Мы глубоко разочарованы тем, что федеральное правительство Соединенных Штатов решило выйти из Парижского соглашения по климату", - говорилось в последовавшим за этим заявлении премьер-министра. Глава правительства подчеркнул, что "позиция Канады в деле борьбы с изменениями климата по-прежнему неизменна" и "она остается единой вместе со всеми другими сторонами, которые поддерживают это соглашение".

Парижское соглашение было принято 12 декабря 2015 года по итогам конференции во французской столице. 195 участников форума условились не допустить повышения средней температуры на планете к 2100 году более чем на 2 градуса по Цельсию по сравнению с доиндустриальной эпохой. Ученые считают, что более значительный рост температуры, вызванный выбросом в атмосферу углекислого газа в результате сжигания ископаемого топлива, может привести к необратимым последствиям для экологии планеты.