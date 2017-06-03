AP: куратор расследования ФБР по России займется делом Манафорта

НЬЮ-ЙОРК, 3 июня. /Корр. ТАСС Иван Пильщиков/. Спецпрокурор Роберт Мюллер, курирующий федеральное расследование утверждений о вмешательстве России в прошлогодние американские выборы, займется также делом экс-главы предвыборного штаба Дональда Трампа - Пола Манафорта. Об этом сообщило агентство Associated Press.

По сведениям его источников, Мюллер будет осуществлять надзор за продолжающимся расследованием в отношении Манафорта. Последний ушел с поста руководителя предвыборного штаба Трампа в августе прошлого года после того, как его обвинили в том, что он якобы неофициально получил миллионы долларов от экс-президента Украины Виктора Януковича, советником которого ранее являлся.

Кроме того, как отмечает AP, Мюллер может заняться выяснением того, какую роль сыграли министр юстиции и генпрокурор США Джефф Сешнс, а также его заместитель Род Розенстайн в увольнении директора ФБР Джеймса Коми. Глава бюро был отправлен Трампом в отставку 9 мая.

Мюллер был назначен спецпрокурором, или спецсоветником, как официально называется его должность, 17 мая. В распространенном по этому поводу заявлении Минюста говорилось, что он будет "осуществлять надзор" над расследованием приписываемого Вашингтоном Москве влияния на избирательный процесс в США. Речь идет о расследовании ФБР, отмечалось в документе. Приказ о назначении Мюллера наделил его в том числе правом выдвигать обвинения в адрес фигурантов данного разбирательства.