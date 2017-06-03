Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
ПМЭФ-2017
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 03.06:
$ 56.69
€ 63.61
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

AP: куратор расследования ФБР по России займется делом Манафорта

Международная панорама
3 июня, 1:24 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК /Корр. ТАСС, Иван Пильщиков

Пол Манафорт ушел с поста руководителя предвыборного штаба Трампа в августе 2016 года после того, как его обвинили в том, что он якобы получил деньги от экс-президента Украины Виктора Януковича

Поделиться
Материал из 1 страницы
Экс-глава предвыборного штаба Трампа Пол Манафорт

Экс-глава предвыборного штаба Трампа Пол Манафорт

© AP Photo/Carolyn Kaster

НЬЮ-ЙОРК, 3 июня. /Корр. ТАСС Иван Пильщиков/. Спецпрокурор Роберт Мюллер, курирующий федеральное расследование утверждений о вмешательстве России в прошлогодние американские выборы, займется также делом экс-главы предвыборного штаба Дональда Трампа - Пола Манафорта. Об этом сообщило агентство Associated Press.

По сведениям его источников, Мюллер будет осуществлять надзор за продолжающимся расследованием в отношении Манафорта. Последний ушел с поста руководителя предвыборного штаба Трампа в августе прошлого года после того, как его обвинили в том, что он якобы неофициально получил миллионы долларов от экс-президента Украины Виктора Януковича, советником которого ранее являлся.

Кроме того, как отмечает AP, Мюллер может заняться выяснением того, какую роль сыграли министр юстиции и генпрокурор США Джефф Сешнс, а также его заместитель Род Розенстайн в увольнении директора ФБР Джеймса Коми. Глава бюро был отправлен Трампом в отставку 9 мая.

Мюллер был назначен спецпрокурором, или спецсоветником, как официально называется его должность, 17 мая. В распространенном по этому поводу заявлении Минюста говорилось, что он будет "осуществлять надзор" над расследованием приписываемого Вашингтоном Москве влияния на избирательный процесс в США. Речь идет о расследовании ФБР, отмечалось в документе. Приказ о назначении Мюллера наделил его в том числе правом выдвигать обвинения в адрес фигурантов данного разбирательства.

Смотрите также

CNN: Манафорт и Стоун сотрудничают с комитетом Сената США в разбирательстве по России

NBC: расследование во главе с Мюллером сосредоточится сначала на Флинне и Манафорте

Манафорт готов пообщаться с комитетом нижней палаты Конгресса по разведке

Песков опроверг причастность Кремля к контактам Манафорта и Дерипаски

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Трамп, Дональд
Страны
США
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
17 главных фото недели: крик радости в Каннах, рукопожатие президента и ураган в городе
Сергиев Посад. Город мастеров
О национальности приказано забыть: как одна крымско-татарская семья пережила две депортации
Фото
15
Теракт в посольском квартале Кабула: десятки жертв и сотни пострадавших
19
"Голубые каски": международный день миротворцев ООН
4
Жители Рио-де-Жанейро принимают участие в очередной акции с требованием отставки Темера
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
S&P отозвало рейтинг России по национальной шкале
2
Сафронков: конфронтационная логика чревата последствиями для Корейского полуострова
3
Житель Саратова бросил гранату в полицейских
4
Трамп против климата: чем грозит выход США из Парижского соглашения
5
Объединенные электронные проездные Москвы и Петербурга поступили в продажу
6
Полиция не обнаружила посторонних лиц в квартире журналистки "Новой газеты" Костюченко
7
Охрана не пустила детей-инвалидов в кафе в Мурманске
Темы дня
Загрузка...
Реклама