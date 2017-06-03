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Welt: два сотрудника рок-фестиваля Rock am Ring задержаны по делу о подготовке теракта

Международная панорама
3 июня, 3:41 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 3, июня. /ТАСС

По данным газеты, один из взятых под стражу подозревается в связях с исламистами

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© EPA/RONALD WITTEK

МОСКВА, 3 июня. /ТАСС/. Правоохранительные органы ФРГ задержали двоих сотрудников фирмы, обслуживающей известный рок-фестиваль Rock am Ring ("Рок на кольце"), который проходит рядом с населенным пунктом Нюрбург (федеральная земля Рейнланд-Пфальц). Работники якобы пронесли на территорию фестиваля подозрительный предмет, сообщает германская газета Welt.

По ее данным, как минимум один из взятых под стражу подозревается в связях с исламистами. По информации газеты Bild, оба были допрошены стражами порядка.

Ранее один из самых известных в мире рок-фестивалей был приостановлен из-за террористической угрозы. Полиция ФРГ отдала распоряжение о том, чтобы зрители покинули место проведения фестиваля. Сейчас на его территории проводятся следственные мероприятия.

На трехдневный праздник приобрели билеты более 87 тыс. человек. На четырех сценах должны были выступить в общей сложности 85 музыкальных коллективов, в том числе такие известные группы, как die Toten Hosen, Rammstein, System Of A Down.

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