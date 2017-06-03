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США продолжат патрулирование Южно-Китайского моря

Международная панорама
3 июня, 4:21 UTC+3 СИНГАПУР /Корр. ТАСС, Евгений Соловьев

Глава Пентагона Джеймс Мэттис заявил, что США выступают за свободу навигации и полетов в регионе

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СИНГАПУР, 3 июня. /Корр. ТАСС Евгений Соловьев/. Соединенные Штаты намерены продолжить осуществлять полеты и патрулирование акватории Южно-Китайского моря. Об этом заявил министр обороны США Джеймс Мэттис на открытии Международной конференции по вопросам безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР) "Шангри-ла диалог".

"Мы выступаем за свободу навигации и полетов в регионе", - сказал он. Глава ведомства добавил, что "будут продолжены полеты и патрулирование Южно-Китайского моря".

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