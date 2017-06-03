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США поддерживают антитеррористическую операцию на Филиппинах

Международная панорама
3 июня, 4:33 UTC+3 СИНГАПУР /Корр. ТАСС, Евгений Соловьев

Глава Пентагона Джеймс Мэттис также добавил, что США продолжат выполнять свои обязательства по договору о военном сотрудничестве с Филиппинами

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СИНГАПУР, 3 июня. /Корр. ТАСС Евгений Соловьев/. Соединенные Штаты поддерживают антитеррористическую кампанию правительства Филиппин на юге страны. Об этом заявил  министр обороны США Джеймс Мэттис на открытии Международной конференции по вопросам безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе "Шангри-ла диалог".

"Мы поддерживаем правительство этой страны, а также продолжим выполнять свои обязательства согласно договору о военном сотрудничестве с Филиппинами", - сказал он.

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