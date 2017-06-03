США поддерживают антитеррористическую операцию на Филиппинах

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СИНГАПУР, 3 июня. /Корр. ТАСС Евгений Соловьев/. Соединенные Штаты поддерживают антитеррористическую кампанию правительства Филиппин на юге страны. Об этом заявил министр обороны США Джеймс Мэттис на открытии Международной конференции по вопросам безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе "Шангри-ла диалог".
"Мы поддерживаем правительство этой страны, а также продолжим выполнять свои обязательства согласно договору о военном сотрудничестве с Филиппинами", - сказал он.