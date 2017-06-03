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СМИ: в Дублине в ходе спецоперации обезврежен заминированный автомобиль

Международная панорама
3 июня, 4:50 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 3, июня. /ТАСС

Службам правопорядка также удалось задержать двух человек

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МОСКВА, 3 июня. /ТАСС/. Ирландская полиция обнаружила в пятницу вечером автомобиль со взрывчаткой в ходе операции в одном из районов Дублина. Как сообщает британская Daily Express, службам правопорядка также удалось задержать двух человек, находившихся внутри машины.

Инцидент произошел в столичном районе Баллибох, где полиция проводила спецоперацию против республиканцев-диссидентов - сторонников продолжения вооруженной борьбы за воссоединение с Северной Ирландией. "В шесть часов вечера в квартале Баллибох в ходе операции сотрудники Гарды (ирландской полиции - прим. ТАСС) остановили и обыскали автомобиль, два человека были арестованы", - приводит издание слова представителя правоохранителей.

По данным стражей порядка, при обыске автомобиля была обнаружена пластиковая взрывчатка, применяемая как в коммерческих целях, так и для осуществления терактов и вооруженных диверсий. Находившиеся внутри машины граждане в соответствии с ирландским законодательством задержаны на срок до трех суток. После этого им должны быть предъявлены обвинения.

Полиция также перекрыла главную улицу квартала, на которой была обнаружена взрывчатка, находившиеся поблизости люди были эвакуированы. По данным прессы, полиция также провела осмотр одного из окрестных домов.

С конца 1960-х до конца 1990-х годов в Северной Ирландии продолжался вооруженный конфликт между террористическими группировками общин католиков и протестантов. Католики-республиканцы выступают за отделение Северной Ирландии от Великобритании и ее присоединение к Ирландии, протестанты-лоялисты - за сохранение союза.

После подписания в 1998 году мирных соглашений Страстной пятницы между политиками двух общин экстремистские группировки отказались от терроризма. Однако небольшая часть республиканцев-диссидентов пытается возобновить кампанию террора, чтобы положить конец мирному процессу в регионе.

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