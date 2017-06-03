В КНДР считают проведенное в США испытание новой системы ПРО грубейшей провокацией

ПХЕНЬЯН, 3 июня. /Корр. ТАСС Юрий Сидоров/. Проведенное в Соединенных Штатах испытание системы ПРО, предназначенной для перехвата межконтинентальной баллистической ракеты (МБР), в Пхеньяне считают "грубейшей провокацией". С таким заявлением выступил в субботу представитель Войск стратегического назначения Корейской народной армии (КНА). По его утверждению, в минувший вторник США провели такое испытание на базе американских ВВС Вандерберг "с целью имитации перехвата МБР, запущенной с территории КНДР".

Такие действия, полагают в Пхеньяне, свидетельствуют о том, что "подготовка Вашингтоном ядерной войны против КНДР достигла финальной стадии". Провокации США, подчеркнул северокорейский военачальник, доказывают, что все "принятые народной республикой меры в области укрепления национальных ядерных сил сдерживания были полностью оправданными".

В Пхеньяне, судя по заявлению, уверены, что "созданная Пентагоном новая система ПРО не сможет предотвратить ядерный удар Стратегических войск КНА, который превратит в пепел континентальную часть США".

Запущенная во вторник с базы американских ВВС Ванденберг (штат Калифорния) ракета-перехватчик смогла уничтожить условную цель - межконтинентальную баллистическую ракету. Как сообщило Министерство обороны США, подобное испытание системы ПРО проводилось впервые и завершилось успешно.

Ранее США неоднократно заявляли, что система ПРО наземного базирования с перехватчиками, размещенными на Западном побережье страны - на Аляске и в Калифорнии, предназначена для защиты от ракетного нападения со стороны КНДР.

Ситуация на Корейском полуострове обострилась в начале прошлого года, когда Пхеньян осуществил ядерное испытание и позднее объявил о запуске ракеты с искусственным спутником Земли. В сентябре 2016 года КНДР провела еще одно ядерное испытание, осуществила более 20 ракетных пусков, которые продолжились и в этом году. Совет Безопасности ООН ужесточает санкции в ответ на ракетно-ядерную программу КНДР. Однако в Пхеньяне резолюции и заявления Совбеза не признают, ссылаясь на право укреплять обороноспособность на фоне агрессивной политики США.