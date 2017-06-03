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Франция хочет поставлять "Мистрали" странам АТР

Международная панорама
3 июня, 6:27 UTC+3 СИНГАПУР /Корр. ТАСС, Евгений Соловьев

Министр вооруженных сил страны Сильви Гулар также напомнила, что Франция недавно направила один из таких кораблей в регион

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Универсальный десантный корабль "Мистраль"

Универсальный десантный корабль "Мистраль"

© EPA/EDDY LEMAISTRE

СИНГАПУР, 3 июня. /Корр. ТАСС Евгений Соловьев/. Франция заинтересована в продаже транспортно-десантных кораблей "Мистраль" государствам Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР). Об этом заявила  на проходящей Международной конференции по вопросам безопасности в АТР "Шангри-ла диалог" министр вооруженных сил страны Сильви Гулар.

"Мы приглашаем партнеров из Азии к сделкам по приобретению "Мистралей", - сказала она. Глава ведомства также напомнила, что "Франция недавно направила один из таких кораблей в регион" (участие в совместных с Великобританией, США и Японией маневрах - прим. ТАСС).

Кроме того, министр выразила озабоченность ситуацией в Южно-Китайском море (ЮКМ). "Все стороны должны соблюдать закон", - отметила Гулар, комментируя обстановку в этом регионе. По ее словам, "Франция, Великобритания и другие страны Европы заинтересованы в стабильности в акватории ЮКМ, поскольку там проходит большой поток нашей торговли".

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