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Число погибших в ходе протестов в Венесуэле возросло до 63 человек

Международная панорама
3 июня, 11:43 UTC+3 МЕХИКО /Корр. ТАСС, Иван Валюк

Согласно оценкам надзорного ведомства, почти 1,2 тыс. человек за время протестов получили ранения

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© REUTERS/Marco Bello

МЕХИКО, 3 июня. /Корр. ТАСС Иван Валюк/. Число погибших в ходе акций протеста, сотрясающих Венесуэлу с начала апреля, возросло до 63 человек. Об этом сообщила в пятницу вечером (утро субботы мск) генеральный прокурор Боливарианской Республики Луиса Ортега Диас в эфире радиостанции Union Radio. Согласно оценкам надзорного ведомства, почти 1,2 тыс. человек за это время получили ранения.

"Из этих 63 смертей 19 точно связаны с действиями сил безопасности", - указала Ортега Диас. Прокуратура возбудила почти 3,4 тыс. уголовных дел по фактам различных правонарушений, совершенных во время протестов. К настоящему времени властям удалось задержать более 420 человек, при этом в розыске находятся порядка 40, в том числе 19 сотрудников правоохранительных органов.

Поводом для самых массовых антиправительственных манифестаций в Венесуэле за последние несколько лет послужили решения Верховного суда, расширяющие полномочия президента Николаса Мадуро и ограничивающие функции парламента, а также запрет одному из лидеров оппозиции Энрике Каприлесу претендовать на выборные должности в течение 15 лет. Ситуация обострилась после того, как Мадуро принял решение созвать Конституционную ассамблею, которая может реформировать систему государственного управления и вносить изменения в основной закон страны.

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