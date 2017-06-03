Полиция разрешила продолжить фестиваль Rock am Ring, прерванный из-за угрозы теракта

БЕРЛИН, 3 июня. /Корр. ТАСС Вячеслав Филиппов/. Полиция ФРГ разрешила продолжить известный рок-фестиваль Rock am Ring, который в пятницу был прерван из-за угрозы теракта. Об этом сообщило издание Focus Online со ссылкой на правоохранительные органы.

По оценке полиции, подозрения относительно возможной террористической угрозы не подтвердились. Фестиваль проходит рядом с населенным пунктом Нюрбург (федеральная земля Рейнланд-Пфальц).