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Полиция разрешила продолжить фестиваль Rock am Ring, прерванный из-за угрозы теракта

Международная панорама
3 июня, 11:57 UTC+3

Уточняется, что подозрения относительно возможной террористической угрозы не подтвердились

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БЕРЛИН, 3 июня. /Корр. ТАСС Вячеслав Филиппов/. Полиция ФРГ разрешила продолжить известный рок-фестиваль Rock am Ring, который в пятницу был прерван из-за угрозы теракта. Об этом сообщило издание Focus Online со ссылкой на правоохранительные органы.

По оценке полиции, подозрения относительно возможной террористической угрозы не подтвердились. Фестиваль проходит рядом с населенным пунктом Нюрбург (федеральная земля Рейнланд-Пфальц).

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