Свыше 40 мирных сирийцев погибли при ударах ВВС западной коалиции в Ракке

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БЕЙРУТ, 3 июня. /ТАСС/. По меньшей мере 43 человека, большинство из которых женщины и дети, стали жертвами ударов ВВС коалиции во главе с США в сирийском городе Ракка. Об этом сообщило в субботу информационное агентство SANA.
По его информации, трагедия произошла минувшей ночью. Авиация альянса атаковала здание, где в тот момент находились десятки мирных сирийцев.
Как отмечает SANA, только за прошедший месяц в результате рейдов коалиционных ВВС в районе Ракки и Дейр-эз-Зора погибли свыше 100 человек, в основном женщины и дети, десятки человек пострадали.
ВВС США оказывают поддержку формированиям вооруженной коалиции "Силы демократической Сирии" (СДС), которые 6 ноября 2016 года начали операцию по освобождению Ракки от боевиков террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ). Этот провинциальный центр, расположенный на реке Евфрат в 160 км от Алеппо, был захвачен бандами ИГ в марте 2013 года и провозглашен их главарем Абу Бакром аль-Багдади летом 2014 года "столицей халифата".