Новый раунд переговоров в Астане по Сирии планируется 12 июня

МОСКВА, 3 июня. /ТАСС/. Новый раунд переговоров в Астане по Сирии планируется созвать 12 июня. Оппозиция пока не приняла решения об участии. Об этом ТАСС в субботу сообщил представитель сирийской оппозиции Яхья аль-Ариди.

"Да, мне об этом известно, - сказал он, отвечая на вопрос, получала ли оппозиция информацию о том, что новый раунд пройдет 12-13 июня. - Начало переговоров планируется на 12 июня".

"Решение о нашем участии пока не принято", - добавил он.

Аль-Ариди отметил, что решение относительно сроков раунда принимают Россия, Иран и Турция. "Консультаций с нами (оппозицией - прим. ТАСС) они не проводили", - отметил он. Предыдущий раунд переговоров в Астане по Сирии прошел 3-4 мая, а следующий планировалось провести в середине июля. Однако в пятницу спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, заместитель министра иностранных дел Михаил Богданов сообщил, что очередной раунд намечен на середину июня.