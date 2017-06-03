Новый раунд переговоров в Астане по Сирии планируется 12 июня

Фурсенко: "Зенит" будет стремиться к победе в Лиге чемпионовСпорт 3 июня, 13:13
Глушаков: Буффон достоин победы в Лиге чемпионовСпорт 3 июня, 13:06
Путин заверил Додона, что РФ ограничится высылкой пятерых молдавских дипломатовПолитика 3 июня, 13:02
Глава BP: цена нефти в ближайшие 5 лет сохранится в диапазоне $50-60 за баррельЭкономика и бизнес 3 июня, 12:58
Тихонов: Ежуров и Рожков войдут в тренерский штаб ФК "Крылья Советов"Спорт 3 июня, 12:58
Газзаев: приход Манчини в "Зенит" повысит конкурентную среду и уровень чемпионата РоссииСпорт 3 июня, 12:50
Фурсенко: "Зенит" будет подбирать футболистов под игровой стиль МанчиниСпорт 3 июня, 12:44
Песков: Путин и Гутерриш не обсуждали создание антитеррористического бюро ООНПолитика 3 июня, 12:39
Нарышкин: киевский режим не знает истоков общей культуры украинцев и россиянПолитика 3 июня, 12:38
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 3 июня. /ТАСС/. Новый раунд переговоров в Астане по Сирии планируется созвать 12 июня. Оппозиция пока не приняла решения об участии. Об этом ТАСС в субботу сообщил представитель сирийской оппозиции Яхья аль-Ариди.
"Да, мне об этом известно, - сказал он, отвечая на вопрос, получала ли оппозиция информацию о том, что новый раунд пройдет 12-13 июня. - Начало переговоров планируется на 12 июня".
"Решение о нашем участии пока не принято", - добавил он.
Аль-Ариди отметил, что решение относительно сроков раунда принимают Россия, Иран и Турция. "Консультаций с нами (оппозицией - прим. ТАСС) они не проводили", - отметил он.
Предыдущий раунд переговоров в Астане по Сирии прошел 3-4 мая, а следующий планировалось провести в середине июля. Однако в пятницу спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, заместитель министра иностранных дел Михаил Богданов сообщил, что очередной раунд намечен на середину июня.