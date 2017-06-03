Оппозиция Черногории выступила за отмену санкций в отношении России

БЕЛГРАД, 3 июня. /Корр. ТАСС Павел Бушуев/. Оппозиционная Коалиция "Демократический фронт" в Черногории выступила за отмену санкций в отношении России. Об этом говорится в заявлении политической силы по итогам заседания президиума.

"Президиум "Демократического фронта" принял решение, что депутаты этой коалиции в местных парламентах инициируют принятие декларации об отмене санкций в отношении России", - говорится в заявлении партии.