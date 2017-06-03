Globo: экс-советник президента Бразилии арестован по делу о коррупции

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 3 июня. /Корр. ТАСС Дарья Юрьева/. Родригу Роша Лоурес, экс-советник президента Бразилии Мишела Темера был арестован в столице страны Бразилиа по делу о коррупции, другим подозреваемым по которому проходит глава государства. Об этом сообщил в субботу телеканал Globo.

Роша Лоурес был одним из ближайших советников Темера до марта 2017 года, после чего перешел на работу в парламент. "Речь идет о политике, который пользуется значительным влиянием. До недавнего времени он был советником президента Мишела Темера, одним из его доверенных лиц. Поэтому никакая другая мера, кроме предварительного тюремного заключения, не будет достаточной для прекращения его (противоправной) деятельности", - отметил судья Федерального верховного суда (ФВС) Бразилии Эдсон Факин, аргументируя необходимость ордера на арест.

Бразильские СМИ не исключают, что после ареста Роша Лоурес может дать показания против президента в обмен на смягчение приговора.

В середине мая в крупнейшей южноамериканской стране разгорелся коррупционный скандал, напрямую затронувший главу государства. Бразильские предприниматели братья Жоэсли и Уэсли Батиста передали в ФВС аудиозапись, на которой Темер якобы просит подкупить бывшего председателя нижней палаты парламента Эдуарду Кунью, инициатора импичмента занимавшей пост президента Дилмы Руссефф. По версии следствия, деньги предназначались для "покупки молчания" Куньи. В распоряжении полиции также имеется видеозапись, на которой Роша Лоурес кладет крупную сумму денег в чемодан.

На этом фоне несколько оппозиционных политиков направили председателю нижней палаты парламента Родригу Майе запрос об импичменте президента. Кроме того, в отношении Темера было начато расследование по таким статьям, как коррупция, попытка препятствовать правосудию и организация преступного сообщества. Бразильский лидер сейчас является подозреваемым в коррупции. Темер отверг обвинения в попытке подкупа Куньи и обратился в суд с иском о прекращении расследования.