Индия готова превысить цели Парижского соглашения по климату

Путин предлагал Клинтону рассмотреть вариант вступления РФ в НАТОПолитика 3 июня, 17:52
Рекорды ПМЭФ-2017: более 14 тысяч участников и соглашения почти на 2 трлн рублейЭкономика и бизнес 3 июня, 17:39
Глава ВАК: защита диссертаций на иностранном языке повысит авторитет вузовНаука 3 июня, 17:06
Telegraph: Джонсон сохранит за собой пост главы МИД Великобритании после всеобщих выборовМеждународная панорама 3 июня, 16:49
Жуков открыл гольф-клуб "Петергоф" в рамках ПМЭФСпорт 3 июня, 16:44
Конституционный суд зарегистрировал жалобу противников передачи Исаакия РПЦОбщество 3 июня, 16:34
Хуснуллин: программа реновации позволит удвоить число мест парковки в МосквеОбщество 3 июня, 16:33
"Матч ТВ" сообщил, что покажет матчи футбольной сборной России с венграми и чилийцамиСпорт 3 июня, 16:28
Путин посетил новый концертный зал в поселке РепиноКультура 3 июня, 16:15
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ПАРИЖ, 3 июня. /Корр. ТАСС Михаил Тимофеев/. Индия поддерживает Парижское соглашение по климату и готова даже превысить взятые в его рамках на себя обязательства. Об этом заявил во французской столице премьер-министр Индии Нарендра Моди по итогам переговоров с президентом Франции Эмманюэлем Макроном.
"Индия выступает в поддержку Парижского соглашения по климату и готова превысить обязательства, взятые на себя по договору", - сказал индийский премьер, находящийся во Франции с государственным визитом. Он подчеркнул при этом, что "Парижское соглашение по климату призвано защищать будущие поколения". "Оно представляет собой большую надежду человечества, это совместное завоевание всего человечества, как и наших двух стран", - сказал индийский политик.
"Франции и Индии надлежит вести совместную работу в защиту климата планеты. Это не просто защита окружающей среды - это наша совместная ответственность за всю планету", - заявил премьер-министр Индии.
Парижское соглашение было принято 12 декабря 2015 года по итогам конференции во французской столице. 195 участников форума условились не допустить повышения средней температуры на планете к 2100 году более чем на 2 градуса по Цельсию по сравнению с доиндустриальной эпохой. Ученые считают, что более значительный рост температуры, вызванный выбросом в атмосферу углекислого газа в результате сжигания ископаемого топлива, может привести к необратимым последствиям для экологии планеты. 1 июня президент США Дональд Трамп объявил о выходе США из Парижского соглашения по климату.