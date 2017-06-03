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Индия готова превысить цели Парижского соглашения по климату

Международная панорама
3 июня, 16:41 UTC+3 ПАРИЖ /Корр. ТАСС, Михаил Тимофеев

Премьер-министр Индии подчеркнул при этом, что "Парижское соглашение по климату призвано защищать будущие поколения"

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ПАРИЖ, 3 июня. /Корр. ТАСС Михаил Тимофеев/. Индия поддерживает Парижское соглашение по климату и готова даже превысить взятые в его рамках на себя обязательства. Об этом заявил во французской столице премьер-министр Индии Нарендра Моди по итогам переговоров с президентом Франции Эмманюэлем Макроном.

"Индия выступает в поддержку Парижского соглашения по климату и готова превысить обязательства, взятые на себя по договору", - сказал индийский премьер, находящийся во Франции с государственным визитом. Он подчеркнул при этом, что "Парижское соглашение по климату призвано защищать будущие поколения". "Оно представляет собой большую надежду человечества, это совместное завоевание всего человечества, как и наших двух стран", - сказал индийский политик.

"Франции и Индии надлежит вести совместную работу в защиту климата планеты. Это не просто защита окружающей среды - это наша совместная ответственность за всю планету", - заявил премьер-министр Индии.

Парижское соглашение было принято 12 декабря 2015 года по итогам конференции во французской столице. 195 участников форума условились не допустить повышения средней температуры на планете к 2100 году более чем на 2 градуса по Цельсию по сравнению с доиндустриальной эпохой. Ученые считают, что более значительный рост температуры, вызванный выбросом в атмосферу углекислого газа в результате сжигания ископаемого топлива, может привести к необратимым последствиям для экологии планеты. 1 июня президент США Дональд Трамп объявил о выходе США из Парижского соглашения по климату.

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Темы
Выход США из Парижского соглашения по климату
Персоны
Моди, Нарендра Макрон, Эмманюэль
Страны
Индия Франция
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