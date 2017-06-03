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Telegraph: Джонсон сохранит за собой пост главы МИД Великобритании после всеобщих выборов

Международная панорама
3 июня, 16:49 UTC+3 ЛОНДОН /Корр. ТАСС, Максим Рыжков

По информации источников, канцелярия премьер-министра страны заверила руководителя Форин офиса, что "он будет в безопасности при любых перестановках"

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Борис Джонсон

Борис Джонсон

© EPA/FACUNDO ARRIZABALAGA

ЛОНДОН, 3 июня. /Корр. ТАСС Максим Рыжков/. Борис Джонсон сохранит за собой пост главы МИД Великобритании после всеобщих выборов 8 июня. Об этом сегодня сообщила на своем сайте газета The Daily Telegraph

По информации источников издания, канцелярия премьер-министра страны заверила руководителя Форин офиса, что "он будет в безопасности при любых перестановках", которые могут произойти в кабмине после предстоящего голосования.

После того, как премьер-министр Тереза Мэй объявила в апреле о проведении досрочных выборов, Джонсон фактически перестал появляться в сводках новостей. Это в свою очередь наводило прессу на предположения, что его дальнейшая политическая карьера выглядит неопределенной.

Однако в последнюю неделю глава МИД снова замелькал на экранах телевизоров и стал комментировать те или иные события, связанные с избирательной кампанией Консервативной партии.

В последние дни в Великобритании стали набирать обороты слухи о грядущих кардинальных перестановках в кабмине. Как сообщила в пятницу газета The Times со ссылкой на источники в правящей Консервативной партии, на место Джонсона может претендовать Дэвид Дэвис, министр по вопросам выхода Великобритании из ЕС (Brexit).

В свою очередь та же The Daily Telegraph не исключила, что глава британского МВД Эмбер Радд может сменить Филипа Хаммонда на втором по значимости в правительстве посту министра финансов, если тори по итогам парламентских выборов получат абсолютное большинство в Палате общин.

Эта публикация заставила отреагировать на подобные прогнозы и самого Хаммонда, который заявил в эфире Би-би-си, что рассчитывает сохранить за собой после выборов пост главы финансового ведомства.

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Персоны
Мэй, Тереза Джонсон, Борис
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