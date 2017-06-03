Telegraph: Джонсон сохранит за собой пост главы МИД Великобритании после всеобщих выборов

Путин предлагал Клинтону рассмотреть вариант вступления РФ в НАТОПолитика 3 июня, 17:52
Рекорды ПМЭФ-2017: более 14 тысяч участников и соглашения почти на 2 трлн рублейЭкономика и бизнес 3 июня, 17:39
Глава ВАК: защита диссертаций на иностранном языке повысит авторитет вузовНаука 3 июня, 17:06
Telegraph: Джонсон сохранит за собой пост главы МИД Великобритании после всеобщих выборовМеждународная панорама 3 июня, 16:49
Жуков открыл гольф-клуб "Петергоф" в рамках ПМЭФСпорт 3 июня, 16:44
Конституционный суд зарегистрировал жалобу противников передачи Исаакия РПЦОбщество 3 июня, 16:34
Хуснуллин: программа реновации позволит удвоить число мест парковки в МосквеОбщество 3 июня, 16:33
"Матч ТВ" сообщил, что покажет матчи футбольной сборной России с венграми и чилийцамиСпорт 3 июня, 16:28
Путин посетил новый концертный зал в поселке РепиноКультура 3 июня, 16:15
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ЛОНДОН, 3 июня. /Корр. ТАСС Максим Рыжков/. Борис Джонсон сохранит за собой пост главы МИД Великобритании после всеобщих выборов 8 июня. Об этом сегодня сообщила на своем сайте газета The Daily Telegraph.
По информации источников издания, канцелярия премьер-министра страны заверила руководителя Форин офиса, что "он будет в безопасности при любых перестановках", которые могут произойти в кабмине после предстоящего голосования.
После того, как премьер-министр Тереза Мэй объявила в апреле о проведении досрочных выборов, Джонсон фактически перестал появляться в сводках новостей. Это в свою очередь наводило прессу на предположения, что его дальнейшая политическая карьера выглядит неопределенной.
Однако в последнюю неделю глава МИД снова замелькал на экранах телевизоров и стал комментировать те или иные события, связанные с избирательной кампанией Консервативной партии.
В последние дни в Великобритании стали набирать обороты слухи о грядущих кардинальных перестановках в кабмине. Как сообщила в пятницу газета The Times со ссылкой на источники в правящей Консервативной партии, на место Джонсона может претендовать Дэвид Дэвис, министр по вопросам выхода Великобритании из ЕС (Brexit).
В свою очередь та же The Daily Telegraph не исключила, что глава британского МВД Эмбер Радд может сменить Филипа Хаммонда на втором по значимости в правительстве посту министра финансов, если тори по итогам парламентских выборов получат абсолютное большинство в Палате общин.
Эта публикация заставила отреагировать на подобные прогнозы и самого Хаммонда, который заявил в эфире Би-би-си, что рассчитывает сохранить за собой после выборов пост главы финансового ведомства.