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В Софии у посольства Украины прошла акция протеста против террора

Международная панорама
3 июня, 17:13 UTC+3 СОФИЯ /Корр. ТАСС, Игорь Ленкин

В обращении активисты призвали Киев принять "все законные меры против проявлений насилия и экстремизма, от которых страдает весь украинский народ"

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СОФИЯ, 3 июня. /Корр. ТАСС Игорь Ленкин/. Акция против террора прошла 3 июня у посольство Украины в Софии. Как сообщает агентство БГНЕС, под письмом с требованием "остановить террор на Украине" подписались десятки человек.

"Мы собрались перед украинским посольством, чтобы выразить поддержку болгарам, которые сегодня находятся на Украине, подвергаются страшным репрессия и гонениям со стороны киевского режима", - заявила представитель национального движения "Болгария за мир" Ася Иванова.

Она напомнила об инциденте, когда в Белгороде-Днестровском был избит националистами и залит зеленой краской представитель болгарской общности, депутат городского совета Василий Кашти, а граждане, которые приняли участие в акции, намазали свои лица зеленой краской.

В письме выражена надежда, что власть на Украине "предпримет все законные меры против проявлений насилия и экстремизма, от которых страдает весь украинский народ".

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