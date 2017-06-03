Макрон: Франция и Индия активизируют совместную борьбу против терроризма

ПАРИЖ, 3 июня. /Корр. ТАСС Михаил Тимофеев/. Франция и Индия считают необходимым принять меры к усилению совместного сотрудничества в борьбе против терроризма. Об этом заявил президент Франции Эмманюэль Макрон по итогам переговоров в Елисейском дворце с премьер-министром Индии Нарендрой Моди, прибывшим в страну с государственным визитом.

"В ходе переговоров мы рассмотрели вопросы стратегического сотрудничества. Частью этого партнерства является борьба против терроризма. Мы подробно обсудили сегодня эту очень важную для нас тему. И Франция, и Индия подтверждают свое стремление вести решительную борьбу против терроризма", - сказал Макрон.

"Терроризм принимает различные формы в наших странах, но задача борьбы против него общая. И в этой связи была подчеркнута важность сотрудничества в сферах разведывательной деятельности, военной области, обеспечении безопасности на морях и океанах, но также борьбы против пропаганды терроризма через интернет. Эту тему борьбы против терроризма я поднимал и на последнем саммите G7, и теперь специалисты Франции и Индии в ближайшие недели проведут работу относительно тех инициатив, которые мы одобрим и начнем осуществлять до конца нынешнего года", - сказал Макрон.

"Я выступаю за то, чтобы Индия заняла надлежащее ей место рядом с Францией в борьбе против терроризма. И она может быть уверена, что Франция всегда поможет ей в борьбе против терроризма", - подчеркнул президент Макрон.

Военное партнерство

В своем выступлении французский президент уделил большое внимание расширению сотрудничества между двумя странами в целом ряде областей. "Партнерство Франции и Индии в военной и экономической сфере нашло свое воплощение в последние годы в целом ряде крупных контрактов, в частности на поставки Индии истребителей Rafale - и мы намерены продолжать его", - сказал Макрон.

"Существует целый ряд проектов, который мы хотели бы осуществить вместе с Индией. Причем таким образом, чтобы они одновременно продемонстрировали как достижения французской промышленности, так и возможности сотрудничества в сфере технологий, но одновременно и содействовали успешному осуществлению программы "Сделай в Индии", которую реализует премьер-министр Нарендра Моди", - сказал Макрон. Он имел в виду при этом, прежде всего, новый контракт по Rafale, которые могут быть произведены под французским контролем на индийских предприятиях.

Франция в 1998 года начала переговоры с Индией по поставкам многоцелевых истребителей Rafale. Переговоры затянулись на много лет в связи с заявленной высокой ценой на истребители, а также нежеланием тогда Франции проводить широкую передачу технологий в рамках этого контракта. Тем не менее в сентябре 2016 года страны достигли договоренности и подписали контракт стоимостью в €8 млрд на 36 многоцелевых самолетов Rafale. В настоящее время ведутся не менее сложные переговоры по еще 57 самолетам Rafale.

Энергия солнца и атома

В своем выступлении Макрон заявил также о готовности Франции содействовать решению энергетических проблем Индии - как на основе сотрудничества в использовании солнечной энергии, так и в сфере гражданской ядерной энергетики. В этой связи Макрон сообщил, что он "до конца года" совершит визит в Индию "с целью участия в первом Всемирном саммите солнечной энергетики" - этот союз, первоначально созданный в этой сфере на двусторонней основе Францией и Индией, будет теперь расширен за счет подключения к инициативе других стран.

Также, по данным французского президента, "в конце июня в Париже пройдет совместная встреча представителей Франции и Индии, посвященная вопросам стратегического сотрудничества". В ближайшее время во Франции с целью активизации связей в различных областях с рабочими визитами побывают министры иностранных дел, обороны и экономики Индии.