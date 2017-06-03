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Опрос: британским консерваторам может не хватить 18 мандатов для сохранения большинства

Международная панорама
3 июня, 18:07 UTC+3 ЛОНДОН /Корр. ТАСС, Илья Дмитрячев

Согласно данным предыдущего опроса, опубликованным накануне, тори не хватало 13 мест для большинства, по данным на 1 июня, - девяти мест

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ЛОНДОН, 3 июня. /Корр. ТАСС Илья Дмитрячев/. Перспективы правящей в Великобритании Консервативной партии удержать единоличную власть по итогам намеченных на 8 июня досрочных парламентских выборов вновь ухудшились. Об этом свидетельствуют результаты опубликованного сегодня социологического исследования, проведенного компанией YouGov.

По ее оценкам, консерваторам может не хватить 18 мандатов для того, чтобы гарантировать себе большинство в Палате общин. На выборах тори, обладающие поддержкой 42% опрошенных, могут победить в 308 избирательных округах, что даст им аналогичное число мандатов в 650-местной палате. Партия власти потеряет 22 депутатских мандата, а вместе с ними большинство, которое позволяет сформировать собственное правительство.

Согласно предыдущему опросу, опубликованному 2 июня, тори не хватало 13 мест для большинства, а 1 июня - девяти мест.

Оппозиционная Лейбористская партия находится на пути к тому, чтобы, опираясь на поддержку 38% избирателей, провести в Палату общин 261 депутата. Это на 32 мандата больше, чем по итогам выборов 2015 года. При таком раскладе придется вести переговоры о создании коалиционного правительства, потому что ни одна из партий не наберет необходимых 326 мандатов для формирования правительства большинства. Партия "Либеральные демократы", по оценкам YouGov, гарантирует себе 10 мест, Шотландская национальная партия - 47.

Этот опрос вновь подтвердил, что партия премьер-министра Терезы Мэй находится во все более сложной ситуации. При этом более ранние опросы свидетельствовали о разрыве консерваторов от лейбористов в 21% и сулили первым подавляющее большинство в Палате общин. Причиной падения рейтинга правящей партии эксперты называют неудачные предвыборные обещания в области социальной помощи населению и активизировавшуюся на этом фоне кампанию лейбористов.

Отсутствие явного победителя называется в Великобритании "подвешенным парламентом", что означает переговоры по созданию коалиционного правительства и, в случае их провала, - новые выборы.

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