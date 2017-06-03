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Власти Германии депортировали марокканца, планировавшего теракт у посольства РФ

Международная панорама
3 июня, 18:21 UTC+3 БЕРЛИН /Корр. ТАСС, Вячеслав Филиппов

Мужчина был задержан в начале апреля в приюте для беженцев под Лейпцигом

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БЕРЛИН, 3 июня. /Корр. ТАСС Вячеслав Филиппов/. Власти ФРГ депортировали из страны гражданина Марокко, задержанного в апреле под Лейпцигом по подозрению в подготовке теракта, который он, предположительно, намеревался осуществить возле российского посольства в Берлине. Об этом сообщило МВД федеральной земли Саксония.

По данным ведомства, 24-летний мужчина был отправлен на родину авиарейсом из Франкфурта-на-Майне. С 21 апреля он находился в одном из пенитенциарных учреждений в земле Рейнланд-Пфальц, поскольку окружной суд в Лейпциге принял решение о депортационном аресте подозреваемого.

Мигрант был задержан в начале апреля в приюте для беженцев в местечке Борсдорф под Лейпцигом. По данным газеты Der Tagesspiegel, он намеревался смешаться с участниками демонстрации, намеченной у стен посольства РФ в Берлине, и совершить теракт. Возможно, он хотел это сделать "в качестве мести за поддержку Россией (президента Сирии) Башара Асада", отмечало издание.

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Власти ФРГ депортируют марокканца, планировавшего теракт у посольства РФ

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