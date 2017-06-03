В Бразилии семеро подростков погибли во время бунта в колонии для несовершеннолетних

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 3 июня. /Корр. ТАСС Дарья Юрьева/. По меньшей мере семеро подростков погибли во время бунта в колонии для несовершеннолетних правонарушителей в штате Параиба на северо-востоке Бразилии. Как сообщил телеканал Globo, еще два человека получили ранения.

По предварительной информации, бунт был организован с целью побега. Подростки подожгли матрасы и мебель, после чего попытались выбраться за пределы учреждения. Точные причины гибели осужденных пока не установлены.

По данным Globo, центр изоляции для несовершеннолетних правонарушителей "Лар-ду-Гароту", где произошли беспорядки, рассчитан на 40 человек. Однако в момент трагедии там находились не менее 200 подростков.

Начало 2017 года ознаменовалось чередой тюремных бунтов в Бразилии. Одно из самых масштабных в истории южноамериканской страны восстаний в исправительном учреждении произошло 1 января в городе Манаус (штат Амазонас). В ходе беспорядков, начавшихся из-за противостояния враждующих преступных группировок, погибли более полусотни человек. По данным следствия, участниками конфликта стали члены банд "Семья севера" из Манауса и "Первое командование столицы" из Сан-Паулу.

После этого власти Бразилии обнародовали программу реформирования пенитенциарных учреждений. Однако ситуация в тюрьмах южноамериканской республики стала все чаще выходить из-под контроля. В тюрьме штата Рорайма на севере страны 6 января 33 заключенных были найдены мертвыми. 14 января бунт вспыхнул в крупнейшей тюрьме бразильского штата Риу-Гранди-ду-Норти (север страны), там в результате беспорядков погибли 26 человек.