Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
ПМЭФ-2017
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 03.06:
$ 56.69
€ 63.61
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Госдеп призвал Баку отпустить арестованного азербайджанского журналиста

Международная панорама
3 июня, 19:38 UTC+3 ВАШИНГТОН /Корр. ТАСС, Антон Чудаков

Во внешнеполитическом ведомстве также высказали обеспокоенность в связи с арестом зампредседателя оппозиционной Партии Народного фронта Азербайджана

Поделиться
Материал из 1 страницы

ВАШИНГТОН, 3 июня. /Корр. ТАСС Антон Чудаков/. Госдепартамент США призвал Баку отпустить на свободу арестованного азербайджанского журналиста Афгана Мухтарлы. Об этом говорится в опубликованном заявлении руководителя пресс-службы американского внешнеполитического ведомства Хезер Науэрт.

"Соединенные Штаты обеспокоены сообщениями о похищении в Тбилиси (Грузия) и последующем аресте в Азербайджане 30 мая азербайджанского журналиста Афгана Мухтарлы, - отметила она. - Мы призываем правительство Азербайджана освободить всех такого рода лиц, содержащихся под стражей за реализацию своих основных свобод в соответствии с его (Баку) международными обязательствами и обязательствами по линии ОБСЕ". Представитель Госдепа подчеркнула, что США внимательно следят за ситуацией.

Науэрт также высказала обеспокоенность в связи с арестом заместителя председателя оппозиционной Партии Народного фронта Азербайджана (ПНФА) Гезала Байрамлы при попытке провезти через границу незадекларированную валюту.

Мухтарлы был арестован в конце мая по обвинению в незаконном пересечении госграницы, контрабанде и сопротивлению представителю власти. Сабаильский районный суд Баку избрал против журналиста меру пресечения в виде ареста сроком на три месяца, обвинив его также по статье "сопротивление или применении насилия против представителя власти".

Мухтарлы с 2014 года проживал в Грузии, скрываясь от уголовного преследования в Азербайджане, где его обвиняют в сокрытии доходов. 29 мая он был доставлен в Баку правоохранительными органами после задержания на азербайджано-грузинской границе. Близкие журналиста и ряд оппозиционных СМИ в Грузии и Азербайджане утверждают, что Мухтарлы не пересекал самовольно границу, а был похищен сотрудниками спецслужб.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
США Азербайджан
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
17 главных фото недели: крик радости в Каннах, рукопожатие президента и ураган в городе
Следы ушедшего: как названия улиц напоминают нам об исчезнувшей Москве
Северный флот России
Фото
15
Теракт в посольском квартале Кабула: десятки жертв и сотни пострадавших
19
"Голубые каски": международный день миротворцев ООН
4
Жители Рио-де-Жанейро принимают участие в очередной акции с требованием отставки Темера
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Путин предлагал Клинтону рассмотреть вариант вступления РФ в НАТО
2
На Украине разрабатывают законопроект о свободном обращении оружия
3
Минобороны опубликовало кадры первых пусков "Искандеров" за пределами России
4
Асад: в Дамаске с уважением относятся к принципиальной позиции Индии
5
Алексей Кудрин: риски снижения цен на нефть через год высоки
6
Обладатель рекордного выигрыша в 364 млн рублей из Сочи обратился к организаторам лотереи
7
Путин примет участие в церемонии имянаречения танкера "Кристоф де Маржери" в Петербурге
Темы дня
Загрузка...
Реклама