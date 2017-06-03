Госдеп призвал Баку отпустить арестованного азербайджанского журналиста

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ВАШИНГТОН, 3 июня. /Корр. ТАСС Антон Чудаков/. Госдепартамент США призвал Баку отпустить на свободу арестованного азербайджанского журналиста Афгана Мухтарлы. Об этом говорится в опубликованном заявлении руководителя пресс-службы американского внешнеполитического ведомства Хезер Науэрт.
"Соединенные Штаты обеспокоены сообщениями о похищении в Тбилиси (Грузия) и последующем аресте в Азербайджане 30 мая азербайджанского журналиста Афгана Мухтарлы, - отметила она. - Мы призываем правительство Азербайджана освободить всех такого рода лиц, содержащихся под стражей за реализацию своих основных свобод в соответствии с его (Баку) международными обязательствами и обязательствами по линии ОБСЕ". Представитель Госдепа подчеркнула, что США внимательно следят за ситуацией.
Науэрт также высказала обеспокоенность в связи с арестом заместителя председателя оппозиционной Партии Народного фронта Азербайджана (ПНФА) Гезала Байрамлы при попытке провезти через границу незадекларированную валюту.
Мухтарлы был арестован в конце мая по обвинению в незаконном пересечении госграницы, контрабанде и сопротивлению представителю власти. Сабаильский районный суд Баку избрал против журналиста меру пресечения в виде ареста сроком на три месяца, обвинив его также по статье "сопротивление или применении насилия против представителя власти".
Мухтарлы с 2014 года проживал в Грузии, скрываясь от уголовного преследования в Азербайджане, где его обвиняют в сокрытии доходов. 29 мая он был доставлен в Баку правоохранительными органами после задержания на азербайджано-грузинской границе. Близкие журналиста и ряд оппозиционных СМИ в Грузии и Азербайджане утверждают, что Мухтарлы не пересекал самовольно границу, а был похищен сотрудниками спецслужб.