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Асад: Трамп не выполнил большинство своих предвыборных обещаний

Международная панорама
3 июня, 19:48 UTC+3 БЕЙРУТ /Корр. ТАСС, Дмитрий Зеленин

По словам сирийского президента, Трамп "взял курс, противоположный на 180 градусов тому, что обещал"

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Президент Сирии Башар Асад

Президент Сирии Башар Асад

© AP Photo/Gurinder Osan

БЕЙРУТ, 3 июня. /Корр. ТАСС Дмитрий Зеленин/. Президент США Дональд Трамп "доказал еще раз, что глава Белого дома лишь играет отведенную ему роль и не является самостоятельной фигурой, принимающей решения". Об этом заявил в Дамаске президент Сирии Башар Асад в интервью индийскому телевидению. Выдержки из него привела на своем сайте канцелярия главы САР.

"Трамп проглотил большинство своих предвыборных обещаний и взял курс, противоположный на 180 градусов тому, что обещал", - сказал Асад.

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Персоны
Трамп, Дональд Асад, Башар Хафез
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