Асад: Трамп не выполнил большинство своих предвыборных обещаний

Асад: Сирия не имеет химоружия и материалов для его производстваМеждународная панорама 3 июня, 20:51
На Красной площади прошел вечер памяти Евгения ЕвтушенкоКультура 3 июня, 20:45
Матч Хачанова и Изнера на Roland Garros будет доигран в воскресеньеСпорт 3 июня, 20:21
Соперник россиян на Кубке конфедераций сборная Португалии разгромила команду КипраСпорт 3 июня, 20:07
Российские волейболистки победили команду Венгрии и досрочно вышли на чемпионат мираСпорт 3 июня, 19:59
Якименко заявил, что хочет оставить сильную команду по сабле после ухода из сборной РоссииСпорт 3 июня, 19:56
Асад: Трамп не выполнил большинство своих предвыборных обещанийМеждународная панорама 3 июня, 19:48
Якименко считает успехом попадание в четвертьфинал "Московской сабли"Спорт 3 июня, 19:46
Представители Паралимпийского комитета России не примут участие в генассамблее МПКСпорт 3 июня, 19:40
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
БЕЙРУТ, 3 июня. /Корр. ТАСС Дмитрий Зеленин/. Президент США Дональд Трамп "доказал еще раз, что глава Белого дома лишь играет отведенную ему роль и не является самостоятельной фигурой, принимающей решения". Об этом заявил в Дамаске президент Сирии Башар Асад в интервью индийскому телевидению. Выдержки из него привела на своем сайте канцелярия главы САР.
"Трамп проглотил большинство своих предвыборных обещаний и взял курс, противоположный на 180 градусов тому, что обещал", - сказал Асад.