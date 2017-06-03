Асад: в Дамаске с уважением относятся к принципиальной позиции Индии

БЕЙРУТ, 3 июня. /Корр. ТАСС Дмитрий Зеленин/. Независимая позиция Индии, опирающейся на международное право и Устав ООН, "заслуживает самого большого уважения". Об этом заявил президент Сирии Башар Асад в интервью индийскому новостному телеканалу WION, текст которого распространило агентство SANA.

"Несмотря на давление Запада, Индия не присоединилась к блокаде Сирии и не свернула отношений с Дамаском, сохранив с ним партнерство", - отметил он. По словам Асада, некоторые индийские кампании продолжают делать инвестиции в различные сектора сирийской экономики.

Сирийский лидер высказался "за развитие двустороннего сотрудничества и тесное взаимодействие с Индией в борьбе с терроризмом".