Асад: Сирия не имеет химоружия и материалов для его производства

БЕЙРУТ, 3 июня. /Корр. ТАСС Дмитрий Зеленин/. Сирия не располагает химическим оружием и материалами, которые необходимы для его производства. Об этом заявил президент страны Башар Асад в интервью индийскому новостному телеканалу WION, текст которого распространило агентство SANA.

По его словам, химатака в Хан-Шейхуне 4 апреля "была инсценирована американскими и западными спецслужбами в содействии с террористами". "Это было сделано с целью демонизировать сирийское государство и его президента", - подчеркнул Асад.

Президент Арабской Республики также выразил уверенность, что самое худшее в сирийском конфликте уже позади. По его словам, ситуация на фронтах в стране заметно улучшилась по сравнению с предыдущими годами. "Несмотря на то что Запад и его региональные пособники продолжают оказывать помощь бандформированиям, самое худшее позади", - заявил он.

Асад уточнил, что "банды террористических группировок "Исламское государство" и "Джебхат ан-Нусра" (обе запрещены в РФ) отступают, контролируемая ими территория уменьшается".

Президент Арабской Республики возложил ответственность за ситуацию в Сирии и поддержку терроризма на страны Запада, Саудовскую Аравию, Катар и Турцию. "Однако они не осмелились бы на это без одобрения со стороны Соединенных Штатов", - подчеркнул Асад.