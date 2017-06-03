Асад: Сирия не имеет химоружия и материалов для его производства

Асад: Сирия не имеет химоружия и материалов для его производстваМеждународная панорама 3 июня, 20:51
На Красной площади прошел вечер памяти Евгения ЕвтушенкоКультура 3 июня, 20:45
Матч Хачанова и Изнера на Roland Garros будет доигран в воскресеньеСпорт 3 июня, 20:21
Соперник россиян на Кубке конфедераций сборная Португалии разгромила команду КипраСпорт 3 июня, 20:07
Российские волейболистки победили команду Венгрии и досрочно вышли на чемпионат мираСпорт 3 июня, 19:59
Якименко заявил, что хочет оставить сильную команду по сабле после ухода из сборной РоссииСпорт 3 июня, 19:56
Асад: Трамп не выполнил большинство своих предвыборных обещанийМеждународная панорама 3 июня, 19:48
Якименко считает успехом попадание в четвертьфинал "Московской сабли"Спорт 3 июня, 19:46
Представители Паралимпийского комитета России не примут участие в генассамблее МПКСпорт 3 июня, 19:40
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
БЕЙРУТ, 3 июня. /Корр. ТАСС Дмитрий Зеленин/. Сирия не располагает химическим оружием и материалами, которые необходимы для его производства. Об этом заявил президент страны Башар Асад в интервью индийскому новостному телеканалу WION, текст которого распространило агентство SANA.
По его словам, химатака в Хан-Шейхуне 4 апреля "была инсценирована американскими и западными спецслужбами в содействии с террористами". "Это было сделано с целью демонизировать сирийское государство и его президента", - подчеркнул Асад.
Президент Арабской Республики также выразил уверенность, что самое худшее в сирийском конфликте уже позади. По его словам, ситуация на фронтах в стране заметно улучшилась по сравнению с предыдущими годами. "Несмотря на то что Запад и его региональные пособники продолжают оказывать помощь бандформированиям, самое худшее позади", - заявил он.
Асад уточнил, что "банды террористических группировок "Исламское государство" и "Джебхат ан-Нусра" (обе запрещены в РФ) отступают, контролируемая ими территория уменьшается".
Президент Арабской Республики возложил ответственность за ситуацию в Сирии и поддержку терроризма на страны Запада, Саудовскую Аравию, Катар и Турцию. "Однако они не осмелились бы на это без одобрения со стороны Соединенных Штатов", - подчеркнул Асад.