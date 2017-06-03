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Генсек ОАГ раскритиковал главу Национального избирательного совета Венесуэлы

Международная панорама
3 июня, 21:30 UTC+3 ВАШИНГТОН /Корр. ТАСС, Антон Чудаков

По словам Луиса Альмагро, действия Тибисай Лусену "стали решающими в деле лишения венесуэльцев их конституционного права на референдум о доверии президенту в 2016 году"

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ВАШИНГТОН, 3 июня. /Корр. ТАСС Антон Чудаков/. Генеральный секретарь Организации американских государств (ОАГ) Луис Альмагро обвинил главу Национального избирательного совета (НИС) Венесуэлы Тибисай Лусену в ответственности за происходящее в этой южноамериканской стране. Об этом говорится в заявлении, распространенном пресс-службой организации, штаб-квартира которой находится в Вашингтоне.

"Власти Венесуэлы несут прямую ответственность за крах институциональных функций государства, - отметил Альмагро. - Все члены нынешнего незаконного правительства несут ответственность (за это), а глава НИС Лусена сыграла решающую роль в институциональном коллапсе".

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По его словам, "в любом демократическом правительстве немыслима ситуация, при которой руководитель НИС позволил бы ему стать инструментом, который приведет к концу демократии" в республике. "Ее непосредственные действия стали решающими в деле лишения венесуэльцев их конституционного права на референдум о доверии президенту в 2016 году", - поясняет генсек ОАГ.

Он раскритиковал проведение выборов в Конституционную ассамблею (КА). По версии Альмагро, в текущей ситуации "свое право голоса смогут осуществить только находящиеся в профсоюзах студенты, крупные предприниматели, фермеры, люди с ограниченными возможностями, рабочие, пенсионеры и органы самоорганизации населения". "Растущее влияние этих идей лежит в корпоративистских и тоталитарных политических линиях фашизма, - утверждает генсек ОАГ. - Трудно представить, что в Западном полушарии существует страна, которая в 21-м веке приняла такое необоснованное и отставшее от жизни решение".

"Как генеральный секретарь ОАГ я должен осудить это нападение на фундаментальную основу демократии: всеобщее избирательное право, - подчеркнул Альмагро. - В последние месяцы режим в Венесуэле похоронил демократию, принцип разделения властей, справедливость, гражданские гарантии, политические, экономические и социальные права, а также все принципы, составляющие законное правительство".

Выборы в Конституционную ассамблею

Ранее Лусена заявила, что выборы в КА пройдут в конце июля. 10 декабря в стране состоятся выборы губернаторов и региональных законодательных советов. По мнению Лусены, созыв Конституционной ассамблеи необходим для того, чтобы "перекрыть дорогу насилию", и члены НИС будут "особенно тщательно заботиться о соблюдении прав граждан в момент, имеющий особую важность для страны".

В мае президент республики Николас Мадуро объявил, что в состав КА "войдут 364 члена, выбранных по территориальному принципу, еще восемь - от индейских народов". Еще 168 человек выберут по спискам представители ряда "секторов общества", в том числе крестьяне, рыбаки, рабочие, студенты, инвалиды, пенсионеры и предприниматели.

Венесуэльский парламент, контролируемый оппозицией, отказался признавать решение о созыве КА и призвал к продолжению мирных протестов до тех пор, пока власти не начнут соблюдать конституцию. Против инициативы президента также выступили два члена Верховного суда и генеральный прокурор Луиса Ортега Диас.

С начала апреля Венесуэлу сотрясают антиправительственные манифестации. В результате столкновений по официальным данным погибли 64 человека, почти 1,2 тыс. человек получили ранения.

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