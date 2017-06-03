Депутат Рады от оппозиции частично потеряла зрение после нападения радикалов

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КИЕВ, 3 июня. /ТАСС/. Депутат украинского парламента от "Оппозиционного блока" Наталия Королевская частично потеряла зрение после того, как на нее напали на форуме в Одессе и облили зеленкой.
"Врачи Киевского центра микрохирургии глаза сегодня обследовали Наталию Королевскую и поставили диагноз химический ожог роговицы и конъюнктивы глаза. Эрозия роговицы левого глаза. Частичная потеря зрения на левый глаз. Срок и вероятность полного восстановления зрения пока не установлены", - сообщила ее пресс-служба.
Накануне Королевская приехала в Одессу для участия в Съезде женщин юга. Из-за сообщения о заминировании здания, в котором проходило мероприятие, началась эвакуация. Во время нее на участниц форума напали неизвестные в камуфляже, оскорбляли их и обливали зеленкой.
Позже организация "Автомайдан Одесса" на своей странице в Facebook сообщила, что ее активисты облили Королевскую зеленкой.
Полицейские квалифицировали произошедшее как хулиганство.