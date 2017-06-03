Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
ПМЭФ-2017
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 03.06:
$ 56.69
€ 63.61
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

В Латвии завершилось голосование на муниципальных выборах

Международная панорама
3 июня, 22:16 UTC+3 РИГА /Корр. ТАСС, Мария Иванова

Согласно данным ЦИК, явка избирателей составила 47,08%

Поделиться
Материал из 1 страницы

РИГА, 3 июня. /Корр. ТАСС Мария Иванова/. Голосование на выборах в местные органы самоуправления завершилось в Латвии. Центральная избирательная комиссия (ЦИК) начала подсчет голосов.

Первые предварительные результаты голосования Центризбирком начнет публиковать после полуночи. Подсчет голосов планируется закончить в воскресенье. Согласно последним данным ЦИК, активность избирателей на муниципальных выборах составила 47,08% - 679 тыс. 708 человек.

В республике работали 955 избирательных участков. В местные самоуправления на всей территории Латвии должно быть избрано 1614 депутатов в девять городских и 110 краевых дум. Всего на муниципальных выборах зарегистрировано 599 списков с 8945 кандидатами в депутаты.

На выборах было зарегистрировано более 1,4 млн избирателей. Участвовать в голосовании могли совершеннолетние граждане Латвии и других стран ЕС, имеющие право голоса. При этом в выборах в очередной раз не смогли принять участие около 252 тыс. русскоязычных неграждан, которые после отделения Латвии от СССР в 1991 году были лишены гражданства этой балтийской республики.

За 60 мест в Рижской думе борются 11 политических партий и объединений. Лидерами предвыборной гонки в столице считаются социал-демократическая партия "Согласие", представляющая интересы русскоязычного населения страны, с мэром Риги Нилом Ушаковым во главе и возглавляемая вице- мэром Андрисом Америксом партия "Честь служить Риге!". Эти политические силы стартовали на выборах с общим списком кандидатов в депутаты.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Латвия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
17 главных фото недели: крик радости в Каннах, рукопожатие президента и ураган в городе
Следы ушедшего: как названия улиц напоминают нам об исчезнувшей Москве
Северный флот России
Фото
15
Теракт в посольском квартале Кабула: десятки жертв и сотни пострадавших
19
"Голубые каски": международный день миротворцев ООН
4
Жители Рио-де-Жанейро принимают участие в очередной акции с требованием отставки Темера
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Путин предлагал Клинтону рассмотреть вариант вступления РФ в НАТО
2
На Украине разрабатывают законопроект о свободном обращении оружия
3
Тимошенко уверена, что Украину могут спасти только перевыборы
4
"Матч ТВ" сообщил, что покажет матчи футбольной сборной России с венграми и чилийцами
5
Житель Квебека выиграл в лотерею почти $41 млн
6
Обладатель рекордного выигрыша в 364 млн рублей из Сочи обратился к организаторам лотереи
7
Путин примет участие в церемонии имянаречения танкера "Кристоф де Маржери" в Петербурге
Темы дня
Загрузка...
Реклама