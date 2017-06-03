В Латвии завершилось голосование на муниципальных выборах

РИГА, 3 июня. /Корр. ТАСС Мария Иванова/. Голосование на выборах в местные органы самоуправления завершилось в Латвии. Центральная избирательная комиссия (ЦИК) начала подсчет голосов.

Первые предварительные результаты голосования Центризбирком начнет публиковать после полуночи. Подсчет голосов планируется закончить в воскресенье. Согласно последним данным ЦИК, активность избирателей на муниципальных выборах составила 47,08% - 679 тыс. 708 человек.

В республике работали 955 избирательных участков. В местные самоуправления на всей территории Латвии должно быть избрано 1614 депутатов в девять городских и 110 краевых дум. Всего на муниципальных выборах зарегистрировано 599 списков с 8945 кандидатами в депутаты.

На выборах было зарегистрировано более 1,4 млн избирателей. Участвовать в голосовании могли совершеннолетние граждане Латвии и других стран ЕС, имеющие право голоса. При этом в выборах в очередной раз не смогли принять участие около 252 тыс. русскоязычных неграждан, которые после отделения Латвии от СССР в 1991 году были лишены гражданства этой балтийской республики.

За 60 мест в Рижской думе борются 11 политических партий и объединений. Лидерами предвыборной гонки в столице считаются социал-демократическая партия "Согласие", представляющая интересы русскоязычного населения страны, с мэром Риги Нилом Ушаковым во главе и возглавляемая вице- мэром Андрисом Америксом партия "Честь служить Риге!". Эти политические силы стартовали на выборах с общим списком кандидатов в депутаты.