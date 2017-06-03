Постпред США при ООН: Трамп признает реальность глобального потепления

НЬЮ-ЙОРК, 3 июня. /Корр. ТАСС Алексей Качалин/. Президент США Дональд Трамп, несмотря на выход из Парижского соглашения по климату, на самом деле верит в то, что глобальное потепление климата на Земле происходит. С таким заявлением в защиту Трампа выступила сегодня в эфире телекомпании CNN постоянный представитель Соединенных Штатов при ООН Никки Хейли.

"Президент Трамп верит в то, что климат меняется и что загрязняющие вещества играют в этом свою роль", - подчеркнула дипломат.

Хейли заверила, что выход из соглашения не означает полного отказа Вашингтона от обязательств по охране окружающей среды. "Президент осознает ответственность США за это, поэтому мы в дальнейшем будем вести себя ответственно. То, что США вышли из клуба (участников соглашения) не означает, что мы не будем заботиться о состоянии окружающей среды", - добавила постпред при ООН, интервью которой полностью выйдет в эфир в воскресенье.

Президент США Дональд Трамп объявил 1 июня об одностороннем выходе из Парижского соглашения по климату, назвав его невыгодным для Америки. Документ был подписан в 2016 году, среди участников соглашения также Россия, Германия, Индия, и Китай. Главная цель документа - удержать рост глобальной средней температуры в пределах 2 градусов Цельсия по отношению к соответствующему показателю доиндустриальной эпохи. Ученые считают, что более значительный рост температуры может привести к необратимым последствиям для экологии планеты.

Данный шаг вызвал негативную реакцию в мире и в США, в частности. Критики главы государства обращают внимание на то, что он даже толком не аргументировал свое решение. Трамп является ярым критиком теории глобального потепления. В ходе предвыборной кампании он высказывал сомнения в научной обоснованности этой концепции и заявлял, что для Америки важнее наращивать промышленный рост и создание рабочих мест в реальном секторе экономики, чем тратиться на выполнение Парижского соглашения.

Согласно договору, США обязались сократить к 2025 году уровень выбросов на 26-28% по сравнению с показателями 10-летней давности. Китай же пообещал сдержать увеличение выбросов углерода в атмосферу к 2030 году.