Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
ПМЭФ-2017
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 03.06:
$ 56.69
€ 63.61
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Постпред США при ООН: Трамп признает реальность глобального потепления

Международная панорама
3 июня, 22:54 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК /Корр. ТАСС, Алексей Качалин

Никки Хейли заверила, что выход из Парижского соглашения по климату не означает полного отказа Вашингтона от обязательств по охране окружающей среды

Поделиться
Материал из 1 страницы

НЬЮ-ЙОРК, 3 июня. /Корр. ТАСС Алексей Качалин/. Президент США Дональд Трамп, несмотря на выход из Парижского соглашения по климату, на самом деле верит в то, что глобальное потепление климата на Земле происходит. С таким заявлением в защиту Трампа выступила сегодня в эфире телекомпании CNN постоянный представитель Соединенных Штатов при ООН Никки Хейли.

"Президент Трамп верит в то, что климат меняется и что загрязняющие вещества играют в этом свою роль", - подчеркнула дипломат.

Смотрите также
Дональд Трамп

Трамп против климата: чем грозит выход США из Парижского соглашения

Хейли заверила, что выход из соглашения не означает полного отказа Вашингтона от обязательств по охране окружающей среды. "Президент осознает ответственность США за это, поэтому мы в дальнейшем будем вести себя ответственно. То, что США вышли из клуба (участников соглашения) не означает, что мы не будем заботиться о состоянии окружающей среды", - добавила постпред при ООН, интервью которой полностью выйдет в эфир в воскресенье.

Президент США Дональд Трамп объявил 1 июня об одностороннем выходе из Парижского соглашения по климату, назвав его невыгодным для Америки. Документ был подписан в 2016 году, среди участников соглашения также Россия, Германия, Индия, и Китай. Главная цель документа - удержать рост глобальной средней температуры в пределах 2 градусов Цельсия по отношению к соответствующему показателю доиндустриальной эпохи. Ученые считают, что более значительный рост температуры может привести к необратимым последствиям для экологии планеты.

Данный шаг вызвал негативную реакцию в мире и в США, в частности. Критики главы государства обращают внимание на то, что он даже толком не аргументировал свое решение. Трамп является ярым критиком теории глобального потепления. В ходе предвыборной кампании он высказывал сомнения в научной обоснованности этой концепции и заявлял, что для Америки важнее наращивать промышленный рост и создание рабочих мест в реальном секторе экономики, чем тратиться на выполнение Парижского соглашения.

Согласно договору, США обязались сократить к 2025 году уровень выбросов на 26-28% по сравнению с показателями 10-летней давности. Китай же пообещал сдержать увеличение выбросов углерода в атмосферу к 2030 году.

Смотрите также

Путин: не стоит судить Трампа за решение выйти из Парижского соглашения по климату

Эксперты: выход из Парижского соглашения превратит США в "климатического изгоя"

Тиллерсон: США продолжат сокращать выбросы парниковых газов

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Выход США из Парижского соглашения по климату
Персоны
Хейли, Никки Трамп, Дональд
Страны
США
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
17 главных фото недели: крик радости в Каннах, рукопожатие президента и ураган в городе
Следы ушедшего: как названия улиц напоминают нам об исчезнувшей Москве
Северный флот России
Фото
15
Теракт в посольском квартале Кабула: десятки жертв и сотни пострадавших
19
"Голубые каски": международный день миротворцев ООН
4
Жители Рио-де-Жанейро принимают участие в очередной акции с требованием отставки Темера
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
"Реал" второй раз подряд стал победителем Лиги чемпионов
2
Российский боксер Кудряшов выиграл у Дуродолы, взяв реванш
3
Путин предлагал Клинтону рассмотреть вариант вступления РФ в НАТО
4
Тимошенко уверена, что Украину могут спасти только перевыборы
5
Полина Богусевич представит Россию на "Детском Евровидении" в Грузии
6
Асад: Трамп не выполнил большинство своих предвыборных обещаний
7
Парламент Молдавии отказался заслушать правительство о высылке российских дипломатов
Темы дня
Загрузка...
Реклама