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Опрос: на выборах в Рижскую думу лидирует действующая коалиция во главе с Ушаковым

Международная панорама
3 июня, 22:54 UTC+3 РИГА /Корр. ТАСС, Мария Иванова

Коалиция состоит из социал-демократической партии "Согласие", которую возглавляет нынешний мэр Риги Нил Ушаков, и партии "Честь служить Риге!", во главе которой стоит вице-мэр Андрис Америкс

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РИГА, 3 июня. /Корр. ТАСС Мария Иванова/. Лидирующую позицию на выборах в Рижскую думу занимает действующая правящая коалиция, состоящая из социал-демократической партии "Согласие", представляющей интересы русскоязычного населения страны с нынешним мэром Риги Нилом Ушаковым во главе, и партии "Честь служить Риге!", возглавляемой вице-мэром Андрисом Америксом. Об этом свидетельствуют данные экзитпола, проведенного на избирательных участках Латвийским телевидением совместно с местным новостным агентством ЛЕТА, Рижским университетом Страдиня и центром изучения общественного мнения СКДС.

Эти политические силы стартовали на выборах с общим списком кандидатов в депутаты и получили поддержку 42,9% голосов избирателей. Второе место занимает Латвийское объединение регионов и партия "Для развития Латвии", которые также подали общий список кандидатов в депутаты. Этот тандем поддержали 17,01% респондентов.

Еще 13,57% опрошенных проголосовали за "Новую консервативную партию", 9,57% - за партию "Единство", 8,26% - за национальное объединение "Все для Латвии! - Отчизне и свободе/Движение за национальную независимость Латвии". Остальные политические силы не преодолели необходимый пятипроцентный барьер.

Согласно данным экзитпола, "Согласие" и "Честь служить Риге!" могут получить 29 мест в столичной думе, Латвийское объединение регионов и "Для развития Латвии" - 11, "Новая консервативная партия" - девять, "Единство" - шести и нацблок - пять.

В опросе приняли участие 2250 избирателей, из которых 1599 человек ответили, кому они отдали свой голос.

Всего за 60 мест в Рижской думе боролись 11 политических партий и объединений.

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Ушаков, Нил
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