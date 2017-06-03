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Опрос: число критиков Мэй впервые превысило число ее сторонников

Международная панорама
3 июня, 23:50 UTC+3 ЛОНДОН /Корр. ТАСС, Максим Рыжков

Согласно данным опроса, 42% респондентов неодобрительно относятся к премьер-министру Великобритании и лидеру правящей Консервативной партии

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ЛОНДОН, 3 июня. /Корр. ТАСС Максим Рыжков/. Число британцев, негативно относящихся к премьер-министру Терезе Мэй, впервые превысило число сторонников нынешней главы правительства Соединенного Королевства. Об этом сообщила газета газета The Independent, опубликовавшая итоги опроса общественного мнения, проведенного по заказу этого издания социологической службой ComRes.

Согласно данным опроса, 39% респондентов позитивно относятся к премьеру страны и лидеру правящей Консервативной партии, в то время как 42% высказались в адрес Мэй неодобрительно. Соотношение этих двух показателей составило минус три пункта. Последний раз ComRes проводил подобное исследование в феврале, и тогда соотношение было кардинально иным - плюс 9 пунктов.

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Соотношение позитивных и негативных отзывов о лидере оппозиционной Лейбористской партии Джереми Корбине все еще является отрицательным - минус 15% (32% избирателей симпатизируют ему, и 47% относятся негативно), однако в феврале оно было хуже - минус 33%. Таким образом, ультралевый лидер британской оппозиции существенно укрепил свои позиции в общественном мнении за минувшие четыре месяца.

Газета отмечает, что Мэй подвергается критике по нескольким причинам. В их числе непоследовательность в действиях, ведь тори пришлось под воздействием всеобщего неодобрения скорректировать в предвыборном манифесте пункт о том, что пожилые люди, получающие медицинскую помощь на дому, должны будут, не имея иной возможности, расплачиваться за эти услуги собственной недвижимостью (этот пункт манифеста язвительно окрестили "налогом на деменцию"). Под вопросом находится и степень согласованности работы кабмина: так, например, сегодня Мэй отказалась подтвердить обоснованность утверждений министра обороны Майкла Фэллона, что в случае победы тори на выборах правительство не будет повышать ставку подоходного налога.

Еще одним обстоятельством, из-за которого жители подвергают премьера остракизму, стал отказ Мэй от участия в прямых предвыборных теледебатах с лидерами других политических партий.

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