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Нил Ушаков: латышские партии разыгрывали этническую карту на выборах в думу Риги

Международная панорама
4 июня, 0:47 UTC+3 РИГА /Корр. ТАСС, Мария Иванова

Говоря о предварительных итогах голосования, мэр Риги отметил, что горожане поддержали действующую правящую коалицию, состоящую из "Согласия" и возглавляемой вице-мэром Андрисом Америксом партии ЧСР

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РИГА, 4 июня. /Корр. ТАСС Мария Иванова/. Латышские партии разыгрывали этническую карту на муниципальных выборах в Риге. Такое мнение высказал лидер социал- демократической партии "Согласие", представляющей интересы русскоязычного населения страны, нынешний мэр латвийской столицы Нил Ушаков.

"У нас в Риге по-прежнему наблюдается два подхода. Один подход - это когда люди голосуют не по национальному и не по языковому признаку, а за конкретные вещи и программы, это то, что предлагают "Согласие" и "Честь служить Риге!" (ЧСР). Другие партии, очевидно, не имея достаточно качественной программы для развития города, предлагают национальную программу", - сказал Ушаков в субботу вечером в эфире Первого Балтийского канала.

"С их стороны мы постоянно слышали, что русская Рига - это плохо. По каким причинам они решили, что социально ответственная политика, которая все это время проводится городом, делится по национальности, это их проблемы", - добавил политик.

Говоря о предварительных итогах голосования, Ушаков отметил, что горожане поддержали действующую правящую коалицию, состоящую из "Согласия" и возглавляемой вице-мэром Андрисом Америксом партии ЧСР. "Это значит, что рижане уже в третий раз нам доверились, мы победили на этих выборах и получили большинство. Я бы хотел воспользоваться возможностью и сказать спасибо и нашим избирателям, и нашим сторонникам, и нашим активистам. Всем тем, кто нам помогал", - отметил он.

По словам Ушакова, необходимо подождать официальных результатов голосования от ЦИК и сравнить их с экзитполами. При этом он конструктивно настроен на сотрудничество с другими политическими силами, которые прошли в Рижскую думу. "Мы всегда были готовы к сотрудничеству со всеми. Мы - самая большая партия в Риге, мы готовы работать на благо рижан со всеми, кто будет избран в думу вместе с нами, но об этом мы подумаем в понедельник, а сегодня - спокойно дождемся результатов", - отметил мэр.

В случае победы на выборах в Риге "Согласие" и ЧСР намерены продолжить реализовывать все начатые еще в 2009 году социальные программы, реформы в домоуправлении, ремонт улиц, подчеркнул он.

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Персоны
Ушаков, Нил
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