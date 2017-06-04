Наезд на людей в центре Лондона. Хроника событий

4 июня в районе Лондонского моста автомобиль совершил наезд на пешеходов. Затем стало известно о нападении с использованием холодного оружия на расположенном поблизости рынке Боро-маркет. Очевидцы также информировали об интенсивной стрельбе. По данным полиции британской столицы, в результате инцидента на Лондонском мосту погибли несколько человек. Правоохранительные органы заявили, что инциденты являются терактами.

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