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Полиция задержала еще одного подозреваемого по делу о теракте в Манчестере

Международная панорама
4 июня, 3:24 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 4, июня. /ТАСС

Всего по делу о теракте были задержаны 18 человек, шестеро из них уже отпущены без предъявления обвинений

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МОСКВА, 4 июня. /ТАСС/. Правоохранительные органы Великобритании задержали в субботу еще одного подозреваемого в причастности к организации теракта в Манчестере. Об этом сообщила полиция графства Большой Манчестер на своей странице в Twitter.

"Вчера, в субботу 3 июня 2017 года, офицеры полиции задержали 20-летнего мужчину на Читэм-Хилл роуд по подозрению в нарушении закона о терроризме", - говорится в сообщении. Всего по делу о теракте были задержаны 18 человек, шестеро из них уже отпущены без предъявления обвинений.

Взрыв на крытом стадионе "Манчестер-арена" прогремел в ночь с 22 на 23 мая сразу после завершения выступления американской поп-певицы Арианы Гранде. Взрывное устройство сработало за пределами концертного зала в фойе. Жертвами теракта, осуществленного террористом-смертником, стали 22 человека, 75 получили ранения.

Полиция сообщила, что исполнителем теракта был 22-летний Салман Абеди, который, по данным СМИ, родился в Великобритании в семье беженцев из Ливии.

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