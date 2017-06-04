Британская полиция заявила о шести погибших в терактах в Лондоне

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ЛОНДОН, 4 июня. /Корр. ТАСС Илья Дмитрячев, Максим Рыжков/. Жертвами терактов в Лондоне в субботу стали шесть человек. Об этом сообщил в воскресенье заместитель шефа Скотленд-Ярда Марк Роули.
"На данный момент, к сожалению, по нашей информации шесть человек погибли, помимо этого полиция застрелила трех нападавших, - сказал он. - Около 20 человек ранены, их число растет".
По его информации, в атаке участвовали три террориста.
По данным Роули, сообщения о том, что автомобиль совершил наезд на пешеходов в районе моста Лондон-бридж стали поступать в субботу около 22:08 (00:08 мск воскресенья). "Затем автомобиль продолжил движение от Лондон-бриджа до рынка Боро-маркет. Подозреваемые вышли из автомобиля, пытаясь зарезать множество людей", - сказал Роули.
По его информации, террористы "были застрелены на Боро-маркет спустя 8 минут после первого звонка в полицию". "Подозреваемые имели на себе подобие поясов смертника, которые, как потом выяснилось, были муляжами", - сообщил заместитель шефа Скотленд-Ярда, отвечающий за антитеррористическую деятельность и проведение спецопераций.