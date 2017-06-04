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Власти Филиппин подтверждают уничтожение боевика из РФ на юге страны

Международная панорама
4 июня, 7:10 UTC+3 СИНГАПУР /Корр. ТАСС, Евгений Соловьев

Сообщается, что кроме россиянина также были ликвидированы террористы из Малайзии и Индонезии

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© AP Photo/Aaron Favila

СИНГАПУР, 4 июня. /Корр. ТАСС Евгений Соловьев/. Гражданин РФ, предположительно выходец из Чечни, был в числе восьми иностранных наемников, ликвидированных на юге Филиппин во время антитеррористической операции. Об этом сообщил в воскресенье корреспонденту ТАСС замминистра обороны Филиппин генерал Рикардо Дэвид на полях проходящей здесь Международной конференции по вопросам безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе "Шангри-ла диалог".

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"Мы обнаружили паспорта уничтоженных боевиков, кроме россиянина, как мы считаем выходца из Чечни, там также были граждане Малайзии и Индонезии", - отметил замглавы ведомства. В общей сложности, сообщил Дэвид, в южной провинции Минданао, где проводится антитеррористическая операция "находятся не менее 40 иностранных наемников". "В основном они проникают на Филиппины через море Сулу, выход в которое имеют также восточные штаты Малайзии", - уточнил замминистра.

По его словам, "в настоящее время от 250 до 400 сторонников запрещенной в РФ группировки "Исламское государство" ведут вооруженные столкновения с правительственными войсками в провинции Минданао". Он также отметил, что Филиппины "проводят тесную координацию с другими государствами, в первую очередь с Индонезией и Малайзией относительно ситуации на юге страны". Вместе с тем Дэвид опроверг информацию, что в антитеррористической операции принимают участие иностранные советники, в частности из США.

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