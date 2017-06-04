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Япония ужесточит досмотр судов с грузами, которые КНДР может использовать в военных целях

Международная панорама
4 июня, 7:56 UTC+3 ТОКИО /Корр. ТАСС, Кирилл Агафонов

Речь идет о пересмотре норм проведения проверки судов третьих стран, которые могут заходить в северокорейские порты

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ТОКИО, 4 июня. /Корр. ТАСС Кирилл Агафонов/. Правительство Японии намерено в течение месяца ужесточить процедуру инспекции грузовых судов, чтобы пресечь попадание в КНДР объектов, которые могут быть использованы в ее ракетно-ядерной программе. Об этом глава МИД Фумио Кисида заявил во время выступления в городе Канадзава (префектура Исикава).

"Мы будем ужесточать регулирование перевозок грузов между Северной Кореей и третьими странами. Я поручил, чтобы (работа по пересмотру законодательных норм) была завершена, надеюсь, к концу этого месяца", - привело его слова агентство Kyodo.

Речь идет о пересмотре норм проведения проверки судов третьих стран, которые могут заходить в северокорейские порты. В настоящее время у правительства есть список грузов, которые могут быть связаны с ракетно-ядерной программой Пхеньяна, а у Береговой охраны Японии есть право досматривать суда, на которых могут быть такие предметы.

Однако, как считают эксперты, КНДР в военных целях может использовать и ряд других товаров, к примеру, некоторые бытовые приборы. После пересмотра законодательных норм Береговая охрана сможет досматривать и те суда, где могут находиться не указанные в утвержденном списке грузы, которые тем не менее могут быть применены в военных целях, и изымать их при обнаружении.

Ситуация на Корейском полуострове остается крайне напряженной в связи с периодическими ракетными пусками, которые осуществляет КНДР. Международное сообщество выступает категорически против таких действий, ряд стран называет их провокационными, а 2 июня СБ ООН принял очередную резолюцию об ужесточении санкций против Пхеньяна. КНДР же настаивает на том, что проводит испытания для укрепления национальной безопасности на фоне агрессивных действий США.

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