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Меркель заверила, что ФРГ будет поддерживать Великобританию в борьбе с терроризмом

Международная панорама
4 июня, 8:00 UTC+3 БЕРЛИН /Корр. ТАСС, Вячеслав Филиппов

"Сегодня нас всех объединяет не только ужас и печаль, но и решительность", подчеркнула канцлер Германии

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БЕРЛИН, 4 июня. /Корр. ТАСС Вячеслав Филиппов/. Канцлер Германии Ангела Меркель потрясена терактами, произошедшими в субботу вечером в Лондоне, и выражает соболезнования семьям погибших. Об этом сообщил официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Зайберт.

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"С печалью и потрясением я узнала о нападениях. В эти часы я думаю и сопереживаю нашим британским друзьям и людям в Лондоне", - говорится в заявлении Меркель. "Сегодня нас всех объединяет не только ужас и печаль, но и решительность - от имени Германии я подчеркиваю, что в борьбе против любых форм терроризма мы твердо и решительно поддерживаем Великобританию", - отметила канцлер, пожелав скорейшего выздоровления пострадавшим при нападениях в столице королевства.

Как ранее сообщил заместитель шефа Скотленд-Ярда Марк Роули, жертвами терактов в Лондоне стали 6 человек, стражи порядка также застрелили троих нападавших. По последним данным, около 30 человек пострадали.

Автомобиль совершил наезд на пешеходов в районе моста Лондон-бридж, продолжив движение до рынка Боро-маркет. Подозреваемые потом вышли из автомобиля, пытаясь зарезать находившихся там людей.

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Теракт на мосту Лондон-бридж
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Германия Великобритания
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