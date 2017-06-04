Старая схема с новыми вводными: в центре Лондона совершен очередной теракт

ЛОНДОН, 4 июня. /Корр. ТАСС Илья Дмитрячев, Максим Рыжков/. Британская столица в субботу поздно вечером вновь подверглась террористической атаке, в результате которой, согласно данным лондонской службы скорой помощи, погибли шесть человек, 48 пострадавших находятся в больницах. На вооружение взята та же схема, что и при нападении вблизи парламента 22 марта - наезд на пешеходов, а потом атака с использованием холодного оружия. Но на этот раз речь идет не об одиночке, а о группе из трех террористов.

В итоге трое нападавших были уничтожены.

Нападение у Лондонского моста

Трагические события стали разворачиваться в центре британской столицы в субботу вечером. В этот день в столице Уэльса Кардиффе состоялся финальный матч Лиги чемпионов, поэтому на улицах Лондона было много болельщиков мадридского "Реала" и туринского "Ювентуса" - команд, участвовавших в финале.

В районе 22:08 по местному времени (00:08 мск воскресенья) микроавтобус совершил наезд на пешеходов в районе Лондонского моста, который соединяет деловой район Сити с районом Саутуорк на правом берегу Темзы.

Теракт на рынке

После этого машина продолжила движение, пока не остановилась в районе популярного у лондонцев и туристов места - рынка Боро-маркет. Здесь три террориста напали на людей с большими охотничьими ножами.

Так, таксист по имени Пол рассказал радио LBC: "Со стороны моста выехал микроавтобус, сбил светофор и наехал на людей. Из него вышли люди с ножами, у которых были 30-сантиметровые лезвия". Далее, по его словам, террористы пошли по улице Боро-Хилл-стрит, нанося людям удары ножом. Таксист сообщил, что лично видел, как молодую девушку ранили в грудь.

По свидетельству очевидцев, террористы ворвались в мексиканский ресторан "Эль Пастор", где они нанесли женщине удар ножом. Посетители ресторана начали кидать в них стулья, после чего преступники покинули помещение.

Позже все трое нападавших были застрелены. При этом пояса смертников на террористах оказались муляжами. Однако это стало известно лишь спустя несколько часов. Как и то, что сам инцидент - с момента первого звонка в полицию и вплоть до ликвидации террористов - продлился всего восемь минут.

Паника в центре Лондона

Движение транспорта во всем квартале и судоходство на Темзе было остановлено, производилась эвакуация людей, на улицах были машины полиции, скорой помощи и вертолеты.

О том, что творилось в этот момент в районе Боро-маркета, свидетельствует опубликованная запись, снятая на мобильный телефон посетителем одного из пабов. На ней видно, как полиция врывается в заведение и приказывает всем посетителям лечь на пол.

На другом видео можно заметить, как спецподразделения полиции врываются на станцию расположенного поблизости метро и сбегают вниз по эскалатору.

Вопросов больше, чем ответов

К утру полиции удалось прояснить ситуацию и по числу террористов, и по числу погибших и раненных от их действий.

Однако предстоит еще выяснить личности экстремистов, а также установить круг лиц, которые могли быть их пособниками в этих преступлениях. Также надлежит дать ответ на вопросы о том, чем вызвана целая волна терактов в Соединенном Королевстве, а также каким образом разведслужбы в Великобритании в определенной мере упустили из виду деятельность террористических ячеек, хотя прежде им удавалось пресекать их замыслы. Кроме того, предстоит получить от правительства Терезы Мэй четкую информацию о том, будет ли снова повышен до максимального - критического - уровень террористической угрозы в стране. Ведь преступления на Лондонском мосту и Боро-маркете были совершены после того, как премьер-министр заявила о снижении этого уровня с наивысшего до предпоследнего - серьезного. Тогда и станет ясно, вернется ли на улицы британских городов армия с целью охраны стратегических объектов и основных исторических достопримечательностей.

Третий теракт за три месяца

Нынешний теракт стал уже вторым в Лондоне и третьим в Великобритании менее чем за три месяца. Первая из атак была совершена в Вестминстере, правительственном районе Лондона, 22 марта. Тогда автомобиль, за рулем которого находился 52-летний террорист Халид Масуд, сбил прохожих и трех полицейских на Вестминстерском мосту. Водитель бросил машину у здания британского парламента, а затем с ножом в руках набросился на полицейского в штатском, охранявшего вход в Вестминстерский дворец, и попытался проникнуть в Палату общин. Стражи порядка застрелили нападавшего, в результате действий которого погибли пятеро и пострадали несколько десятков человек.

Вторым преступлением стал взрыв на крытом стадионе "Манчестер-Арена", который прогремел поздно вечером 22 мая сразу после завершения концерта американской певицы Арианы Гранде. Взрывное устройство, приведенное в действие 22-летним террористом-смертником Салманом Абеди, сработало за пределами концертного зала - в фойе. Жертвами этого теракта стали 22 человека и 75 получили ранения.