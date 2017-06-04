СМИ: шиитское ополчение Ирака объявило об освобождении района Эль-Баадж от боевиков ИГ

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ЭЛЬ-КУВЕЙТ, 4 июня. /Корр. ТАСС Павел Прокофьев/. Иракские проправительственные военизированные формирования "Аль-Хашд аш-Шааби" (шиитское ополчение) освободили район Эль-Баадж (40 км от границы с Сирией) от боевиков террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ). Об этом сообщил телеканал Alsumaria со ссылкой на заявление командования ополчения.
Отрядам "Аль-Хашд аш-Шааби" удалось полностью освободить район Эль-Баадж в провинции Найнава, говорится в заявлении.
Иракское шиитское ополчение Ирака объявило о начале кампании по выдворению ИГ из пограничных с Сирией районов Ирака в апреле. В конце мая бойцы "Аль-Хашд аш-Шааби" достигли селения Умм-Джрейс на границе с Сирией, после чего приступили к операции по зачистке ирако-сирийской границы. В командовании заявили, что их цель - освобождение районов Ирака, захваченных ИГ, и исключили переброску шиитских бойцов в Сирию без согласования Багдада и Дамаска. При этом ряд арабских СМИ утверждают, что "Аль-Хашд аш-Шааби" перешли границу с САР и заняли покинутые ИГ районы Сирии.