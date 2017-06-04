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Роухани: голосование на выборах - единственный путь решения проблем в обществе

Международная панорама
4 июня, 10:50 UTC+3 ТЕГЕРАН /Корр. ТАСС, Константин Казеев

Президент Ирана поблагодарил 24 миллиона избирателей, отдавших за него голоса

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ТЕГЕРАН, 4 июня. /Корр. ТАСС Константин Казеев/. Единственный путь решения проблем в обществе - это голосование на выборах; те страны региона, которые избрали иной путь, сейчас переживают далеко не лучшие времена. Об этом заявил президент Ирана Хасан Роухани на заседании, приуроченном к годовщине со дня смерти основателя ИРИ имама Хомейни.

"Урны для голосования - единственный способ решения проблем и неурядиц в обществе. В нашем регионе можно видеть государства, которые избрали иной путь. Какая трудная судьба после этого их ожидала, все мы видим", - подчеркнул иранский президент.

Роухани поблагодарил 24 миллиона иранских избирателей за то, что они отдали ему свои голоса на состоявшихся в Иране 19 мая президентских выборах. "Иранский народ не хочет потрясений. Мы (власти) должны сделать все для того, чтобы обеспечить в стране социальную безопасности, спокойную жизнь и поступательное развитие", - подчеркнул он.

Говоря об основателе Исламской Республики имаме Хомейни, президент Ирана заверил в том, что страна не остановится на середине указанного им пути. "Имам Хомейни был выдающейся исторической личностью. Он указал нам путь, по которому мы продолжим идти и не остановимся на полдороге", - заявил Роухани, текст выступления которого распространила президентская пресс-служба.

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