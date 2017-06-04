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В центре Вашингтона прошли митинги сторонников и противников Трампа

Международная панорама
4 июня, 11:02 UTC+3 ВАШИНГТОН /Корр. ТАСС, Антон Чудаков

В Лафайет-сквер митингующие приветствовали решение лидера США выйти из Парижского соглашения по климату, а у Монумента Вашингтона выступили расследование связей Трампа с Россией

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ВАШИНГТОН, 4 июня. /Корр. ТАСС Антон Чудаков/. Сотни сторонников президента США Дональда Трампа и его противников провели в субботу два митинга в центре столицы США.

Поддерживающие Республиканскую партию и главу вашингтонской администрации американцы собрались в Лафайет-сквер рядом с Белым домом, чтобы принять участие в демонстрации под названием "Питтсбург, а не Париж". Они приветствовали решение американского лидера выйти из Парижского соглашения по климату, выкрикивая: "Мы за рабочие места!"

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В руках у демонстрантов были флаги США, плакаты с лозунгом Трампа "Сделаем Америку снова великой", а также с надписью "Спасибо вам, президент Трамп". Большинство митингующих были одеты в цвета американского флага.

"Как вам известно, СМИ и демократы продолжают атаку на президента, - сообщили организаторы. - Давление особенно усилилось после того, как ради сохранения рабочих мест в Америке он решил выйти из Парижского соглашения. Мы организуем группу, чтобы продемонстрировать нашу поддержку президента Трампа и его бесстрашного лидерства".

Митинг был организован комитетом Республиканской партии в штате Вирджиния. Его представители предупреждали собравшихся о проходящей неподалеку демонстрации "Марш за правду" против политики Трампа. "Сегодня мы можем столкнуться с людьми, которые не рады тому, что мы здесь находимся, - сообщил в мегафон один из организаторов. - Я хочу попросить вас просто не обращать внимание, если кто-то попытается спровоцировать вас, сосредоточьтесь на том, зачем мы здесь собрались".

Комитет распространил листовки с патриотическими песнями, которые следовало исполнять, если противники нынешней администрации попытались бы вынудить их уйти. Кроме словесных перепалок никаких инцидентов замечено не было. Сам президент отправился в гольф-клуб в штате Вирджиния.

Марш за правду

Демонстранты у Монумента Вашингтона выступили за создание независимой комиссии, которая бы занялась расследованием якобы имевшихся связей самого Трампа и его помощников по избирательной кампании 2016 года с российскими должностными лицами. Участники "Марша за правду" также потребовали опубликовать налоговую декларацию Трампа и информацию по расследованиям ФБР и спецкомитетов Конгресса США по разведке утверждений о вмешательстве России в прошлогодние американские выборы.

Протестующие призывали к "справедливому и беспристрастному расследованию, целью которого стал бы поиск истины и восстановление веры в американскую избирательную систему и аппарат президента". "Легитимность нашей демократии важнее интересов какой-либо партии или какого-либо президента", - пояснили организаторы шествия. Они также потребовали "большей подотчетности и прозрачности со стороны" выборных должностных лиц, а также "прозрачного и беспристрастного расследования вмешательства России в выборы в США и ее связей с администрацией Трампа".

В четверг Трамп заявил о выходе страны из Парижского соглашения по климату, так как он "был избран, чтобы представлять жителей города Питтсбурга (штат Пенсильвания)", а не французской столицы. "Я обещал пересмотреть или выйти из любого соглашения, которое не отвечает интересам США", - сказал он.

В мэрии Питтсбурга сообщили, что, несмотря на заявление президента, будут придерживаться Парижского соглашения в деле борьбы с изменением климата. В пятницу ночью здание муниципалитета города было подсвечено зеленым светом в знак поддержки этого соглашения.

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