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Иран считает безответственным выход США из Парижского соглашения по климату

Международная панорама
4 июня, 11:23 UTC+3 ТЕГЕРАН /Корр. ТАСС, Константин Казеев

Отмечается, что "невыполнение обязательств по соглашению государством, которое является одним из главных загрязнителей атмосферы", совершенно неприемлемо

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ТЕГЕРАН, 4 июня. /Корр. ТАСС Константин Казеев/. Выход США из Парижского соглашения по климату свидетельствует о безответственности этой страны. Об этом заявил официальный представитель МИД Ирана Бахрам Гасеми.

"Выход из Парижского соглашения по климату свидетельствует об отсутствии какой-либо ответственности США перед мировым сообществом. Это действие приведет к еще большей изоляции США, которая и без того растет день ото дня", - указал иранский дипломат.

Он назвал "совершенно неприемлемым невыполнение обязательств по соглашению государством, которое занимает второе место в мире по выбросам парниковых газов и является одним из главных загрязнителей атмосферы".

"Мировое сообщество должно принудить американскую администрацию к неукоснительному выполнению международных обязательств США по Парижскому соглашению", - подчеркнул официальный представитель иранского МИД.

В четверг американский президент Дональд Трамп объявил о выходе США из Парижского соглашения по климату, которое было принято 12 декабря 2015 года по итогам конференции во французской столице.

195 участников форума условились не допустить повышения средней температуры на планете к 2100 году более чем на 2 градуса по Цельсию по сравнению с доиндустриальной эпохой. Ученые считают, что более значительный рост температуры, вызванный выбросом в атмосферу углекислого газа в результате сжигания ископаемого топлива, может привести к необратимым последствиям для экологии планеты.

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Выход США из Парижского соглашения по климату
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