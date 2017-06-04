Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
ПМЭФ-2017
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 03.06:
$ 56.69
€ 63.61
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Лейбористская партия приостановила избирательную кампанию в связи с терактами в Лондоне

Международная панорама
4 июня, 11:30 UTC+3 ЛОНДОН /Корр. ТАСС, Игорь Броварник

Премьер-министра Великобритании Терезу Мэй призывают отменить назначенное на 8 июня голосование

Поделиться
Материал из 1 страницы
© Christopher Furlong/Getty Images

ЛОНДОН, 4 июня. /Корр. ТАСС Игорь Броварник/. Оппозиционная Лейбористская партия Великобритании в связи произошедшими минувшей ночью терактами в Лондоне приостанавливает агитационную кампанию в преддверии запланированных на 8 июня парламентских выборов. Об этом на своей странице в социальной сети Facebook написал ее лидер Джереми Корбин.

"Мы все потрясены и шокированы зверскими терактами в Лондоне. Мои мысли с семьями и друзьями тех, кто погиб, и многими теми, кто пострадал. Лейбористская партия до вечера приостановит национальную (агитационную) кампанию", - сообщил Корбин, поблагодарив за проявленный профессионализм сотрудников экстренных служб.

Смотрите также

"Нас объединяет не только ужас и печаль, но и решительность": политики о теракте в Лондоне

Ранее свои избирательные кампании перед досрочными всеобщими парламентскими выборами прервали правящая Консервативная партия и Шотландская национальная партия. По данным газеты Independent, премьер-министра Великобритании Терезу Мэй призывают отменить назначенное на 8 июня голосование.

Минувшей ночью трое террористов на автомобиле совершили наезд на пешеходов в британской столице, в районе Лондонского моста. Затем они доехали до рынка Боро-маркет, где вышли из машины и с ножами стали нападать на прохожих. По последним данным, в результате терактов шесть человек погибли, 48 человек доставлены в больницы. Нападавшие были ликвидированы полицией.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Теракт на Лондон-бридж
Страны
Великобритания
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
17 главных фото недели: крик радости в Каннах, рукопожатие президента и ураган в городе
Следы ушедшего: как названия улиц напоминают нам об исчезнувшей Москве
Северный флот России
Фото
18
Третий за три месяца: очередной теракт в Великобритании унес жизни семи человек
4
Инциденты на Лондонском мосту и на рынке Боро-маркет объявлены терактами
15
Теракт в посольском квартале Кабула: десятки жертв и сотни пострадавших
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Теракт в центре Лондона. Хроника событий
2
Путин выразил соболезнования народу Великобритании в связи с терактом в Лондоне
3
Число погибших в результате теракта в Лондоне увеличилось до семи
4
На юге Германии афганский мигрант убил в приюте для беженцев ребенка из РФ
5
Путин ответит на вопросы россиян в ходе "Прямой линии" 15 июня
6
Мужчина расстрелял восемь человек в поселке под Тверью
7
Православные верующие во всем мире отмечают Троицу
Темы дня
Загрузка...
Реклама