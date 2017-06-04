Лейбористская партия приостановила избирательную кампанию в связи с терактами в Лондоне

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ЛОНДОН, 4 июня. /Корр. ТАСС Игорь Броварник/. Оппозиционная Лейбористская партия Великобритании в связи произошедшими минувшей ночью терактами в Лондоне приостанавливает агитационную кампанию в преддверии запланированных на 8 июня парламентских выборов. Об этом на своей странице в социальной сети Facebook написал ее лидер Джереми Корбин.
"Мы все потрясены и шокированы зверскими терактами в Лондоне. Мои мысли с семьями и друзьями тех, кто погиб, и многими теми, кто пострадал. Лейбористская партия до вечера приостановит национальную (агитационную) кампанию", - сообщил Корбин, поблагодарив за проявленный профессионализм сотрудников экстренных служб.
Ранее свои избирательные кампании перед досрочными всеобщими парламентскими выборами прервали правящая Консервативная партия и Шотландская национальная партия. По данным газеты Independent, премьер-министра Великобритании Терезу Мэй призывают отменить назначенное на 8 июня голосование.
Минувшей ночью трое террористов на автомобиле совершили наезд на пешеходов в британской столице, в районе Лондонского моста. Затем они доехали до рынка Боро-маркет, где вышли из машины и с ножами стали нападать на прохожих. По последним данным, в результате терактов шесть человек погибли, 48 человек доставлены в больницы. Нападавшие были ликвидированы полицией.